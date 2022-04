Mesajul transmis de ambasadorul ucrainean în Germania către autorităților de la Berlin după bombardarea Odesei

Ambasadorul ucrainean în Germania, Andriy Melnyk, a criticat duminică autoritățile germane menționând „că au fost lente în livrarea de arme în Ucraina”. Declarația diplomatului ucrainean vine după atacul cu rachete lansat sâmbătă asupra orașului port Odesa.

Într-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul ucrainean a reproșat Germaniei că „întârzie să livreze arme Ucrainei și a spus că, în timp ce țara ezită, ocupanții ruși continuă să omoare ucraineni”.

Melnik a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu o femeie din Odesa care a fost ucisă împreună cu copilul ei de 3 luni în atacul cu rachetă de ieri și a făcut un apel către Guvernul german.

Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernen🇩🇪Waffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue 🇺🇦Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY