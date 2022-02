Luni, a cincea zi a invaziei ruse în Ucraina, continuă cu atacuri în apropiere de Kiev. Rusia continuă să atace Ucraina pe mai multe fronturi. După câteva ore de liniște, la Kiev și Harkov, luni dimineața, au început să se audă din nou explozii.

Luni, la ora 12:00 (ora R. Moldova) au început discuțiile dintre Kiev și Moscova, în Belarus.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au prededat războiul



LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. Joi, 24 februarie



LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (Vineri, 25 februarie)



LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (Sâmbătă, 26 februarie)



LIVE TEXT: Ziua a patra de război în Ucraina (Duminică, 27 februarie)

Cronologia evenimentelor din Ucraina, luni, 28 februarie. LIVE TEXT:

Principalele evenimente:

O rachetă a lovit o casă din centrul orașului Cernihiv. O femeie a fost rănită

Rubla scade la cote minime. Sunt cote record

Furnizorii ruși au acces limitat sau parțial la rețelele sociale Twitter și Facebook

Banca Centrală Rusă a interzis acționarilor străini care dețin acțiuni ale companiilor rusești să vândă valori mobiliare rusești

Statele Unite au anunțat ajutor umanitar suplimentar pentru Ucraina, în valoare de aproape 54 de milioane de dolari

Kiev rămâne sub controlul ucrainean

UPDATE 15:44 După aproape 4 ore, negocierile de la „casa pescarului”, dintre Rusia și Ucraina, în Belarus s-au încheiat.

UPDATE 15:38 „În aceste momente, accelerarea procesului de integrare europeană este mai importantă ca niciodată pentru noi”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu, comentând în cadrul unui briefing situația actuală, în contextul războiului din Ucraina. Un mesaj în care a cerut acceptarea Ucrainei în UE pe o cale mai accelerată a transmis astăzi și președintele ucrainean, Volodimir Zelensky. Detalii aici.

UPDATE 15:36 Președintele rus Vladimir Putin a convocat o ședință de urgență cu economiști și oficiali ai Guvernului, după ce sancțiunile impuse de Occident au provocat haos în economia Rusiei. Rubla a scăzut cu 30%, bursa de la Moscova a rămas închisă, iar Banca Centrală a Rusiei a dublat dobânda de referință, pentru a atenua efectele, transmite Digi 24.

UPDATE 15:16 Rusia își închide spațiul aerian pentru Germania, Spania, Italia, Franța și alte 32 de țări ca răspuns la sancțiunile impuse de Occident, anunță NEXTA.

UPDATE 15:06 Miniștrii energiei din Uniunea Europeană ar decide luni, 28 februarie, să conecteze Ucraina și Moldova la rețeaua de electricitate a Uniunii Europene (UE), astfel încât cele două țări să devină mai puțin dependente de aprovizionarea cu energie din Federația Rusă. Declarația ar fi fost făcută de un înalt oficial al UE, transmite Reuters.

UPDATE 15:04 Câțiva mii de cetățeni străini și-au exprimat dorința de a se alătura armatei ucrainene în ofensiva pornită de Rusia, susține ministrul adjunct al apărării al Ucrainei, Anna Maliar, scrie presa ucraineană.

„Președintele Zelensky a anunțat formarea unei noi unități – Legiunea internațională. Avem deja câteva mii de cereri de la cetățeni străini care doresc să se alăture rezistenței față de ocupanții ruși și protejării securității mondiale din partea regimului Putin”, a scris Maliar pe Facebook.

UPDATE 14:56 Guvernul Finlandei va oferi Ucrainei asistență militară, fiind vorba despre arme și muniții, informează agenția de știri finlandeză, STT uutiset. Detalii vor fi oferite la o conferința de presă ce va fi susținută în această seară, mai notează sursa citată.

UPDATE 14:53 Departamentul de Stat al SUA a anunțat duminică, printr-o notă oficială, despre suspendarea activității ambasadei americane de la Minsk. Detalii aici.

UPDATE 14:52 De mâine, 1 martie, în R. Moldova va activa un Centru Unic de Gestionare a crizei refugiaților din Ucraina. Anunțul a fost făcut astăzi de prim-ministra Natalia Gavrilița, care a precizat că noua structură va asigura procesul de acordare a asistenței necesare cetățenilor ucraineni, eficientizându-l. Detalii aici.

„Ne-am concentrat pe crearea unui mecanism de coordonare pentru etapa în care refugiații vor necesita suport aici, în Moldova – servicii sociale, servicii medicale, consulare, juridice, învățământ și suport psihologic”, a precizat Natalia Gavrilița. Activitățiel noii instituții vor fi gestionate de secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea

UPDATE 14:40 Armata rusă a atacat și continuă să atace masiv luni, 28 februarie, orașul Harkov. În urma bombardamentelor, zeci de persoane au fost ucise și alte sute sunt rănite. Acest lucru a fost anunțat de consilierul ministrului Afacerilor interne al Ucrainei Anton Gerașcenko.

UPDATE 14:29 Militarii de pe insula Șerpilor sunt în viață și în captivitate. Asta raportează Forțele navale Armate ale Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 14:27 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, anunță că a atacat mai multe site-uri rusești.

UPDATE 14:00 La Cernihiv, trupele ruse continuă bombardarea intensivă. Mai multe clădiri rezidențiale din zonă au fost afectate, transmite serviciul de presă al Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei.

„Inamicul bombardează fără milă Cernihivul. Începând cu ora 12:20, 28 februarie, bombardarea intensivă a Cernihivului, st. Belov, Rokossovsky, Dotsenko, Puhov. În zona afectată se află clădiri rezidențiale private și înalte”, se arată în comunicat.

UPDATE 13:55 Armata rusă a bombardat masiv, cu rachete Grad, orașul Harkov. În urma bombardamentelor, zeci de persoane au fost ucise și alte sute au fost rănite, susține consilierul ministrului afacerilor interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, scrie novosti.dn.ua.

„Harkov tocmai a fost bombardat masiv. Sunt zeci de morți și sute de răniți! Această groază trebuie văzută de întreaga lume! Moarte invadatorilor!”, a scris Gerașcenko .

Pe 26 februarie, trupele ruse au tras din artilerie într-o clădire cu nouă etaje din Harkov.

Sursa foto: NEXTA

UPDATE 13:40 Guvernul Lituaniei a anunțat că va cere procurorilor Curții Penale Internaționale să investigheze „crimele de război și crimele împotriva umanității din Ucraina”. „Apar noi informații în fiecare zi, dar avem suficient material până acum pentru a înainte o plângere”, a declarat premierul liatuanian Ingrida Simonyte, potrivit The Guardian, citat de Digi 24.

UPDATE 13:33 Comisarul european Ylva Johansson, responsabilă pentru afaceri interne, se află astăzi în România și a vizitat o tabăra mobilă de asistență umanitară, de lângă Suceava. „Cel mai important mesaj pe care vreau să îl transmit este: mulțumesc, România!”. Detalii aici.

UPDATE 13:18 Google a anunțat că nu va mai permite mass-media de stat ruse să difuzeze reclame. Sâmbătă, a luat o decizie similară și YouTube – filiala video a gigantului tehnologic Google, transmite CNN. Astfel, mass-media rusă de stat va fi lipsită de veniturile câștigate pe urma vizionărilor de pe site-urile lor și canalele de YouTube.

UPDATE 13:16 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelesky, a adresat un mesaj de mulțumire României și președintelui Klaus Iohannis pentru contribuția semnificativă la capacitățile de apărare ale țării sale, atacată de Rusia.

„Îi sunt recunoscător lui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri”, a subliniat Zelensky, în mesaul său pe Twitter.

UPDATE 13:14 Cozi lungi s-au format la supermarketurile din Kiev, după ce magazinele alimentare s-au redeschis luni, 28 februarie, în urma ridicării interdicţiei de circulaţie. Un reporter CNN care a mers la trei supermarketuri din capitala Ucrainei a spus că rândurile sunt uriașe și că rafturile magazinelor se golesc rapid.

Sursa foto: CNN

UPDATE 12:43 Se estimează că, în prezent, există aproximativ 13.080 de focoase nucleare în lume. Deși numărul acestora este mult mai mic decât ​SUA sau Rusia posedau în timpul apogeului Războiului Rece, este de remarcat faptul că prin comparație cu acum 30-40 de ani, există mai multe țări care dețin arme nucleare.

Sunt cinci state recunoscute oficial ca posesoare de arme nucleare de către Tratatul de neproliferare a armelor nucleare – China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite.

UPDATE 12:41 SUA au aprobat pentru prima dată livrarea directă a rachetelor Stinger în Ucraina, care face parte dintr-un pachet de sprijin aprobat vineri de Casa Albă.

WASHINGTON (@AP) — The U.S. for the first time has approved the direct delivery of Stinger missiles to Ukraine as part of a package approved by the White House on Friday. — Marc Levy (@timelywriter) February 28, 2022

UPDATE 12:15 Au început discuțiile dintre Kiev și Moscova, în Belarus.

UPDATE 12:10 Operatorii de telefonie mobilă Kyivstar, Vodafone Ucraina și lifecell au blocat accesul la rețelele lor pentru abonații din Rusia și Belarus. Informează Interfax-Ucraina.



„Posibilitatea de a înregistra abonați din Rusia și Belarus în rețeaua Vodafone din Ucraina este blocată”, a declarat directorul de comunicare al Vodafone Ucraina, Victoria Ruban, citată de NV.ua

De asemenea, Kyivstar a anunțat că a dezactivat posibilitatea de a înregistra abonați din Rusia și Belarus în rețeaua sa.

UPDATE 12:05 The Guardian transmite că telefonul s-a dovedit a fi cea mai eficientă armă a președintelui ucrainean Volodimir Zelensky împotriva invaziei ruse. Publicația consideră că discursul său emoționant adresat politicienilor europeni prin intermediul comunicării de la distanță a decis problema impunerii de sancțiuni foarte dure împotriva Rusiei. Zelensky a folosit telefonul și Twitter-ul pentru a influența efectiv liderii și economiștii occidentali. Detalii aici.

UPDATE 12:00 Raport ONU – aproximativ 422 000 de oameni părăsesc Ucraina

UPDATE 11:55 Parlamentul Letoniei a votat luni în unanimitate pentru a le permite cetăţenilor letoni să lupte în Ucraina, dacă doresc, a anunţat legislativul leton. Detalii aici.

UPDATE 11:54 Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, a convocat de urgență o reuniune a miniștrilor apărării din UE. Tema de discuție va fi războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Astăzi convoc miniștrii apărării din UE pentru a discuta ultima situație de la fața locului din Ucraina în legătură cu atacul rusesc neprovocat. Vom discuta despre nevoi urgente suplimentare și vom coordona asistența noastră printr-o cameră de informare operată de Cartierul General Militar al UE”, a scris Borrell pe Twitter

UPDATE 11:41 Delegația ucraineană a sosit în zona graniței ucrainene-belaruse pentru a participa la negocieri cu reprezentanții Federației Ruse. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Președinției Ucrainei. Detalii aici.

Sursa foto: CNN

UPDATE 11:39 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, anunță că în urma unei discuții cu președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, alianța a decis să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina, acordând rachete pentru apărare aeriană, arme antitanc, precum și ajutor umanitar și financiar.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

UPDATE 11:18 „Aviația rusă a câștigat supremația aeriană asupra întregului teritoriu al Ucrainei”, a declarat luni gen-maj Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, potrivit CNN. Armata rusă a dat luni asigurări că civilii pot părăsi liber Kievul, capitala Ucrainei, acuzând totodată puterea ucraineană că îi foloseşte ca „scuturi umane”. „Toţi civilii din oraş pot părăsi capitala ucraineană liber, pe drumul Kiev-Vasilkiv”, la sud-vest de capitală, a declarat la televiziune purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării rus, Igor Konaşenkov, scrie Digi 24.

UPDATE 11:12 Patriarhul ortodox rus Kiril i-a etichetat pe cei care luptă împotriva Moscovei în contextul războiului din Ucraina, ca fiind „forţe ale răului”, informează presa rusă. Potrivit feţei bisericeşti, aceste „forţe ale răului” ar vrea să rupă unitatea istorică dintre Rusia şi Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 11:09 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a publicat luni, 28 februarie, un nou mesaj video pe Facebook în care vorbește despre curajul și dăruința poporului său ucrainean pe care îl conduce. În continuare, președintele Ucrainenei a venit cu o nouă adresare către UE prin care solicită repetat ca Ucraina să adere, printr-o procedură specială și rapidă, la Uniunea Europeană.

„Aruncați armele și plecați. Nu vă încredeți în comandantul vostru. Pur și simplu aruncați armele și plecați. Salvați-vă viețile, salvați-vă de la moarte”, le-a transmis Zelensky soldaților ruși.

UPDATE 11:03 Artileria și rachetele rusești au lovit zonele rezidențiale ale Kievului, iar mulți oameni au urmat sfaturile autorităților și s-au refugiat în stațiile de metrou.

GALERIE FOTO/ Kiev

Sursa foto: BBC

UPDATE 10:57 Delegația ucraineană a ajuns în zona frontierei ucraineano-beloruse pentru a participa la negocieri cu reprezentanții Federației Ruse. Problema cheie a negocierilor este încetarea imediată a focului și retragerea trupelor din Ucraina, transmite Ministerul Apărării din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 10:39 Administrația Regională de Stat Zaporizhzhya scrie că un soldat rus a împușcat un bărbat în Berdiansk pentru că nu i-a dat un telefon mobil pe care să-l sune acasă în Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Apărare al Regiunii Zaporizhzhya, Ivan Arefyev.

UPDATE 10:36 Ucrainenii care servesc în Legiunea Străină Franceză și vor să-și apere patria de invazia trupelor rusești au primit undă verde pentru a reveni acasă. Mai mult decât atât, soldații se vor întoarce în Ucraina cu echipamentul militar complet, asigurat de renumita Legiune Străină Franceză. Detalii aici.

UPDATE 10:34 Russia Today nu va mai difuzat în România, iar site-ul propagandei rusești Sputnik va fi blocat, a anunțat, luni, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Dan Cărbunaru, citat de Digi24.

„Sunt o serie de măsuri pe care autoritățile române le-au luat în această perioadă pentru a bloca anumite surse identificate ca propagând știri false în contextul crizei din Ucraina. Începând din această seară ultimul operator care furnizează servicii TV va opri difuzarea Russia Today în România. Niciun operator nu va avea acest serviciu activ”, a declarat el.

UPDATE 10:25 Cea mai mare parte a forțelor ruse se află la peste 30 de kilometri (aproximativ 19 mile) nord de Kiev, a declarat luni, 18 februarie, Ministerul Apărării al Regatului Unit, scrie CNN.

„Luptele grele continuă în jurul orașelor Cernihiv și Harkov, totuși ambele orașe rămân sub controlul armatei ucrainene. Eșecurile logistice și rezistența fermă a Ucrainei continuă să frustreze avansul Rusiei”, a sus oficialul.

UPDATE 10:20 Negocierile cu Ucraina ar trebui să înceapă la ora 12:00, ora Moscovei, scrie TASS. Sursa citată transmite că șeful delegației ruse, Vladimir Medinsky, a spus că delegația ucraineană la discuții va fi reprezentată la un nivel destul de înalt. Negocierile dintre Rusia și Ucraina ar trebui să înceapă la ora 12:00, ora Moscovei. Acest lucru a fost anunțat luni de șeful delegației ruse, consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, relatează TASS.

UPDATE 10:16 O ucraineancă din regiunea Sumî a refuzat să prezinte actele și să permită percheziționarea automobilului său, la solicitarea unui grup de soldați ruși, care au pus un tanc în drum și au instituit un post de control.

Femeia a dat dovadă de curaj și i-a luat la rost pe ruși, spunându-le că nu au niciun temei legal să-i ceară actele la control, ea fiind cetățeancă a Ucrainei. Înregistrarea video a fost publicată de canalul de Telegram Nexta live. Detalii aici.

UPDATE 10:14 Sberbank, cea mai mare bancă de stat din Rusia, interzice retragerea banilor din conturile de investiții pentru următoarele 10 zile. Interdicția se va aplica începând de luni, 28 februarie. Luni dimineață, rubla rusească a scăzut cu 30% în raport cu dolarul american, după ce țările occidentale au anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza invadării Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 10:12 Ministrul adjunct al Apărării Ucrainei, Ganna Malyar, a postat pe pagina sa de Facebook un raport despre pierderile totale estimate ale armatei Rusiei, din 24 februarie până astăzi, 28 februarie. Astfel, până la ora actuală, rușii ar fi pierdut în câmpul de luptă aproximativ 5300 de soldați.

În raport mai sunt indicate distrugerea de către forțele armate ale Ucrainei a 29 de aeronave, 29 de elicoptere, 191 de tancuri, 816 blindate, 291 de echipamente auto, două nave maritime. Detalii aici.

UPDATE 10:09 Marea Britanie a anunțat interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei, în cea mai recentă mișcare de a separa instituțiile financiare din Moscova de piețele occidentale, scrie BBC.

Măsurile vor interzice, de asemenea, instituțiilor financiare britanice să tranzacționeze cu Ministerul de Finanțe al Moscovei și cu fondul său de avere. Companiile rusești nu vor putea să emită valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare în Marea Britanie.

UPDATE 09:53 Interdicție de circulație în Harkov – intră în vigoare astăzi, la ora 15:00 și va dura până mâine, 1 martie, la ora 06:00, scrie presa ucraineană.

UPDATE 09:48 Republica Singapore va impune „sancțiuni și restricții corespunzătoare” Rusiei, a declarat luni, 28 februarie, ministrul de Externe al țării, Vivian Balakrishnan, în plenului Parlamentului, transmite CNN.

El a numit ofensiva Rusiei asupra Ucrainei „neprovocată” și o „încălcare clară și flagrantă a normelor internaționale”, adăugând că Singapore intenționează să „acționeze în comun” cu alte țări pentru a lua o poziție fermă.

UPDATE 09:35 Presa ucraineană a publicat dimineață, 28 februarie, o hartă actualizată a invaziei trupelor ruse în Ucraina începând cu dimineața celei de-a cincea zi de război. Detalii aici.

Harta actualizată:

UPDATE 09:34 La Harkov, a fost o nouă noapte de bătălii intense. Coloanele armatei ruse ar fi fost distruse, în apropierea orașului. Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației militare regionale Harkov, Oleg Sinegubov, la postul ucrainean de televiziune Rada. Potrivit acestuia, Harkov este sub controlul armatei ucrainene, iar rușii, în noaptea trecută, ar fi tras cu artilerie în zonele rezidențiale. Obuzele ar fi lovit case și o grădiniță, iar printre decedați ar fi și copii. Sinegubov nu a menționat numărul exact de victime. Detalii aici.

UPDATE 09:32 Militarii ruși au bombardat din nou orașul ucrainean Sartana. Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Consiliului Local Mariupol, care a precizat faptul că au fost atacate mai multe blocuri locative, transmite novosti.dn.ua.

„Evaluăm amploarea distrugerii după următorul bombardament al invadatorilor ruși asupra populației civile din Sartana. Armata rusă ucide intenționat populația civilă a Ucrainei. Nu vom ierta sau uita niciodată acest lucru”, a spus primarul orașului Mariupol, Vadym Boychenko.

UPDATE 09:21 „Următoarele zile de luptă ale ucrainenilor în războiul cu Rusia vor fi decisive pentru Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, i-a spus acest lucru prin telefon primului ministru britanic Boris Johnson duminică seara, relatează portalul guvernului britanic. Detalii aici.

UPDATE 09:16 Sosirea delegației ucrainene la negocieri este așteptată într-o oră și jumătate, anunță agenția rusă TASS.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

UPDATE 09:01 Banca centrală a Rusiei a ordonat participanților profesioniști de pe piața de valori să suspende executarea tuturor ordinelor de vânzare a valorilor mobiliare rusești de către persoane juridice și persoane fizice străine, începând de luni dimineață, 28 februarie, transmite finanz.ru. Decizia băncii vine ca răspuns la sancțiunile occidentale. Detalii aici.

UPDATE 09:00 5 369 de persoane au intrat în R. Moldova din Ucraina, în ultimele 12 ore, informează Poliția de Frontieră. Pe de altă parte, alți 4 214 ucraineni s-au întors în țara lor. Totodată, 3 148 traversări ale frontierei moldo-ucrainene au constituit trecerile minorilor ucraineni, de până la 14 ani inclusiv. Detalii aici.

UPDATE 08:59 Comandantul Apărării capitalei ucrainene, Alexander Sirsky, a declarat luni că toate încercările lansate de trupele rusești, în această dimineață, de a prelua Kievul au eșuat. Detalii aici.

UPDATE 08:57 De astăzi, magazinele alimentare și transportul public își reiau activitatea în Kiev, scrie unian.net.

UPDATE 08:47 Șeful autoproclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin, susține că mobilizarea generală în regiune a fost suspendată.

UPDATE 08:38 Sirenele de alarmă răsună în Kiev. Toți locuitorii orașului sunt îndemnați să se adăpostească în locuri sigure.

UPDATE 08:36 Referendumul din Belarus pentru abandonarea statutului de ţară non-nucleară a trecut, transmite BBC. Votul deschide calea pentru ca fostul stat sovietic şi actualul aliat al Kremlinului să obţină arme nucleare pentru prima dată de când şi-a câştigat independenţa în 1990, scrie g4media.ro.

UPDATE 08:28 Începând cu ora 6 dimineața, 28 februarie, ocupanții ruși au redus ritmul ofensivei pe teritoriul ucrainean, anunță Statul Major al Ucrainei. Cu toate acestea, au loc bombardamente în Jîtomîr și Cernihiv.

UPDATE 08:24 Delegația ucraineană a ajuns pe teritoriul Belarusului, pentru discuții cu reprezentanții Federației Ruse. Reprezentanții delegației din Ucraina se apropie de locul stabilit pentru negocieri, transmite Nexta Live.

Negocierile dintre Ucraina și Rusia urmează să aibă loc la Gomel, Belarus. Potrivit ZN.UA , partea ucraineană va fi reprezentată de ministrul adjunct de externe Mykola Tochitsky. Detalii aici.

UPDATE 08:15 Fumio Kishida, premierul nipon, susține că Japonia va aplica sancțiuni oficialilor ruși de rang înalt, inclusiv președintelui Vladimir Putin, și va acorda Ucrainei un ajutor umanitar de urgență în valoare de 100 de milioane de dolari. Despre acest lucru a vorbit și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a scris pe contul său de Twitter că Japonia, Statele Unite și partenerii lor din G7 sunt hotărâți să „oprească împreună agresiunea Rusiei în Ucraina.”

UPDATE 08:11 Banca Centrală a Rusiei a anunțat că tranzacționarea acțiunilor la Bursa din Moscova va începe luni, nu mai devreme de ora 15:00, ora Moscovei (la amiază, ora Londrei). Înainte de această amânare, Banca Centrală a Rusiei a mai amânat începerea tranzacționării de la 9:30 la 10:00. Luni, Bursa din Moscova ar urma să se prăbușească din cauza celor mai grave sancțiuni impuse de țările occidentale pentru atacul Rusiei asupra Ucrainei, transmite BBC.

UPDATE 08:06 Sirenele de alarmă răsună în Jîtomîr, Harkov si Dnipro.

UPDATE 07:59 „Ucraina este una dintre noi și o dorim în UE”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Euronews.

Declarația președintei Comisiei Europene vine după ce Bruxelles-ul a anunțat că trimite arme în Ucraina, interzicând mass-media susținută de ruși în UE și interzicând avioanele rusești din bloc.

UPDATE 07:56 Serviciile secrete ucrainene sugerează că Belarus este „pregătită de a putea participa direct” la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, „pe lângă faptul că le permite rușilor să-și folosească teritoriul și le permite să treacă granița” în Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean pentru CNN.

O a doua sursă apropiată guvernului ucrainean a declarat pentru CNN că, pe lângă informațiile ucrainene, administrația Biden a transmis Kievului că Belarus se pregătește să invadeze țara vecină.

UPDATE 07:55 Volodimir Zelenski a ajuns la putere în Ucraina acum cu trei ani, cu promisiunea că va pune capăt războiului cu separatiștii susținuți de Moscova. Însă în ultima vreme, situația a devenit tot mai amenințătoare și a culminat cu o invazie rusă, notează Digi 24, realizând un portret al președintelui urcainean.

UPDATE 07:49 Ambasada SUA la Kiev îndeamnă cetățenii americani din Ucraina să părăsească țara, utilizând „opțiuni private”, dacă se consideră sigur să facă acest lucru.

Misiunea diplomatică a numit situația „imprevizibilă” și a îndemnat „o analiză atentă” în ceea ce privește rutele parcurse, deoarece multe dintre ele sunt aglomerate, expuse la operațiuni de luptă.

We urge U.S citizens to depart now by private options, if safe. Consider routes & risk. Many Polish land border crossings & main Moldavian crossings have long waits. We recommend Hungary, Romania & Slovakia border crossings. Waits may be hours. https://t.co/wIdqcjM461 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 28, 2022

UPDATE 07:42 UE va cumpăra și va livra arme Ucrainei, fiind pentru prima dată când blocul va finanța sprijin militar pentru o țară atacată. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Euronews.

UPDATE 07:40 Premierul australian, Scott Morrison, a anunțat că ia o decizie privind sancțiunile împotriva lui Vladimir Putin și a altor reprezentanți ai conducerii Rusiei. Morrison susține că granițele Australiei sunt întotdeauna deschise pentru refugiați.

Premierul australian susține că au intrat în vigoare sancțiuni financiare și interdicții de călătorie împotriva președintelui rus și a altor membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei. De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva premierului rus Mihail Mișustin, ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, și ministrului rus de interne, Vladimir Kolokoltsev. Detalii aici.

UPDATE 07:38 Consiliul de Securitate al ONU a decis să discute astăzi problema Ucrainei în cadrul Adunării Generale a ONU, convocată într-o sesiune specială de urgență, relatează CNN, preluată de digi24.ro.

„Cerem Rusiei să-și atenueze retorica”, a declarat duminică ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, referindu-se la anunțul Moscovei de plasare în stare de alertă a forțelor sale nucleare. Este pentru prima dată după 1982 când este convocată o sesiune extraordinară de urgență a Adunării Generale a ONU. În 1982, a fost convocată o sesiune extraordinară de urgență a ONU pentru a dezbate situația din teritoriile arabe ocupate în zona Înălțimilor Golan. Detalii aici.

UPDATE 07:35 The Times relatează că peste 400 de mercenari ruși operează la Kiev în numele Kremlinului. Sursa citată transmite că aceștia au sarcina să-l asasineze pe președintele ucrainean Volodimir Zelensky, membri ai Cabinetului de Miniștri și să deschidă calea pentru ca Moscova să preia controlul asupra capitalei Kiev. Detalii aici.

Grupul Wagner, o miliție privată condusă de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Putin și care funcționează ca o ramură independentă a statului, a zburat cu mercenari din Africa în urmă cu cinci săptămâni într-o misiune de a „decapita guvernul lui Zelensky” în schimbul unui bonus financiar frumos.

UPDATE 07:33 Forțele ucrainene anunță că în noaptea de 28 februarie militarii ruși au încercat în mod repetat să pătrundă în Kiev, dar toate încercările lor au eșuat. Militarii din Ucraina susțin că situația din capitală este sub control, scrie presa ucraineană.

„Inamicul a suferit pierderi semnificative de personal. Trupele ruse sunt demoralizate și epuizate. Am arătat că știm să ne protejăm casa de oaspeții nepoftiți ”, a declarat generalul colonel Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre.

UPDATE 07:24 Statul major al forțelor armate ucrainene susține că Rusia suferă pierderi semnificative. Începând cu ora 06:00, 27 februarie: pierderi estimate de personal – circa 4.500 de persoane, tancuri – circa 150, vehicule blindate – peste 700, rezervoare de combustibil – 60, sistem Buk – 1, sisteme Grad – 4, elicoptere – 26.

⚡️The general staff of Ukraine’s armed forces says Russia suffers significant losses.



As of 6 p.m., Feb. 27: estimated loss of personnel – about 4,500 people, tanks – about 150, armored vehicles – over 700, fuel tanks – 60, Buk system – 1, Grad systems – 4, helicopters – 26. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

UPDATE 07:19 Militarii ruși au bombardat orașul Cernihiv toată noaptea. Atacul de artilerie a început în jurul orei 02:00, potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. Rachetele au lovit o clădire care adăpostește o grădiniță, provocând un incendiu. Totodată, a fost lovit și un magazin dintr-o piață centrală, precum și un bloc rezidențial cu cinci etaje. O femeie a fost rănită, informează BBC.

UPDATE 07:11 Mai multe bombardiere şi avioane de vânătoare au decolat din peninsula Crimeea îndreptându-se spre oraşe din Ucraina, a informat agenţia ucraineană de presă UNIAN.

UPDATE 07:00 Ucraina insistă asupra unui embargo complet asupra resurselor energetice rusești pentru a priva țara ocupantă de mijloacele de a continua războiul. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, pe Twitter.

UPDATE 06:52 Statele Unite au anunțat ajutor umanitar suplimentar pentru Ucraina, în valoare de aproape 54 de milioane de dolari

UPDATE 06:50 Scădere record pentru rubla rusească.

Potrivit Bloomberg, dolarul se tranzacționează cu aproximativ 113,5 ruble, iar euro – 127 de ruble pe piața Forex, atingând maxime istorice

UPTADE 04:48 După câteva ore de liniște, la Kiev și Harkov, luni dimineața, au început să se audă din nou explozii.

UPDATE 06:45 Șeful Administrației Regionale de Stat Donețk, Pavel Kirilenko, a declarat că 221 de persoane au fost evacuate din Sartana și Talakovka la Mariupol, iar peste 2.000 au plecat singure.

UPDATE 05:00 Următoarele 24 de ore vor fi decisive pentru Ucraina. Este mesajul transmis de Volodimir Zelensky către premierul pritanic Boris Johnson.

