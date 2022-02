Finlanda va trimite armament Ucrainei

Guvernul Finlandei va oferi Ucrainei asistență militară, fiind vorba despre arme și muniții, informează agenția de știri finlandeză, STT uutiset.

Detalii vor fi oferite la o conferința de presă ce va fi susținută în această seară, mai notează sursa citată.

Hallituslähde STT:lle: Hallitus on yksimielinen siitä, että Suomi antaa Ukrainalle aseapua. Kyse on aseista ja ampumatarvikkeista. Tarkemmin asiasta on määrä kertoa illan tiedotustilaisuudessa.