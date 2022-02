Marea Britanie interzice navele cu pavilion rusesc, închiriate sau deținute de ruși, în porturile sale

Marea Britanie a decis să interzică accesul în porturile Marii Britanii navelor cu pavilion rusesc, precum și celor închiriate sau deținute de ruși, ca răspuns la invazia Ucrainei.

Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Grant Shapps, a anunțat pe Twitter, despre decizia de a interzice în porturile Marii Britanii a navelor cu pavilion rusesc, precum și celor închiriate sau deținute de ruși, ca răspuns la invazia Ucrainei.

„Le-am scris tuturor porturilor din Marea Britanie, cerându-le să nu permită accesul nici unei nave sub pavilion rusesc, înmatriculate în Rusia, deținute, controlate, închiriate sau operate”, a scris oficialul.

El a spus că măsura face parte din „consecințele masive și cu un cost sever” care trebuie impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei într-un „pachet fără precedent” de sancțiuni.

Today I've written to all UK ports asking them not to provide access to any Russian flagged, registered, owned, controlled, chartered or operated vessels.



Given Putin's action in #Ukraine I've made clear these vessels are NOT welcome here with prohibiting legislation to follow. pic.twitter.com/5pKzfvcbGi