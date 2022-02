VIDEO/ Mesaje anti-război din partea Sofiei Rotaru și Svetlanei Loboda: „Ucraina pierde și pierde oameni în fiecare minut”

Interpretele Sofia Rotaru și Svetlana Loboda, născute în Ucraina, dar care și-au construit cariera muzicală în Federația Rusă, au transmis mesaje de încetare a războiului.

Printr-un mesaj video în care abia își poate stăpâni plânsul, Svetlana Loboda vorbește despre rudele sale care sunt în mijlocul războiului, în Ucraina. Interpreta face apel la cele 10 milioane de abonați ruși de pe pagina sa, pentru a opri lupta militară.

„Eu sunt Svetlana Loboda, interpretă din Ucraina. În ultimii patru ani eu am locuit în Rusia și am lucrat în Ucraina și prin alte țări. Acum locuiesc în Europa. În ultimele cinci zile, s-a întâmplat cel mai rău lucru posibil cu rudele și apropiații mei care locuiesc în Ucraina. Cu prietenii mei. Nu mă pot aduna. Nu știu ce să fac. În țara mea, în Ucraina, se desfășoară un amplu război. Oamenii sunt omorâți. Oamenii sunt nevoiți să se ascundă în beciuri. Și nu au ce mânca. Ei și-au luat și copiii mici în beciuri. Mulți încearcă să fugă. Alții nimeresc sub gloanțe, sub rachete. Familia mea e în Kiev. Toate rudele mele sunt acum în Ucraina și cu toții se ascund prin garaje, beciuri, subsoluri, metro pentru că… Nu putem să-i scoatem din Ucraina pentru că, este periculos. Vă rog, pe toți cei care pot să oprească asta, pentru că, noi suntem oameni mici, noi nu putem nimic face. Dar sunt oameni care decid destinele oamenilor, care pot face așa ca acest iad să ia sfârșit. E o catastrofă globală. Și nu e clar la ce vom ajunge. Viața noastră se anină de un fir de ață. Ucraina pierde și pierde oameni în fiecare minut. Noi doar toți ne dorim pace. Toți oamenii planetei își doresc pace. Printre abonații mei sunt peste 10 milioane de ruși, vă rog, vă implor, haideți să oprim aceasta” a spus Loboda, în hohote, în mesajul său video.