Vineri, 15 aprilie, este a 51-a zi de război în Ucraina. Ministerul rus al Apărării a declarat că nava-amiral „Moscova” a flotei ruseşti din Marea Neagră s-a scufundat în timp ce era remorcată înapoi în port pe o vreme furtunoasă, în urma unei explozii şi a unui incendiu. Mai multe explozii puternice au fost auzite în Kiev și în orașul Herson.

UPDATE 8:15 Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Aleksei Arestovici a declarat, într-un interviu, că nava-amiral „Moscova” asigura acoperire aeriană pentru forțe de ocupație din Herson, scrie Unian.

Potrivit lui, nava ar fi trebuit să ofere, de asemenea, acoperire pentru debarcări în regiunile Odesa și Herson.

„Crucișătorul a oferit apărare aeriană pentru trupele de debarcare, existau un număr mare de sisteme S-300 la bord, așa că a oferit o umbrelă excelentă”, a spus Arestovici.

Pentru Ucraina, pierderea crucișătorului rus este un semn bun – acest lucru va ușura situația aviației ucrainene în direcția de sud, consideră consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei.

UPDATE 8:00 Ministerul rus al Apărării a declarat că nava-amiral „Moscova” a flotei ruseşti din Marea Neagră s-a scufundat în timp ce era remorcată înapoi în port pe o vreme furtunoasă, în urma unei explozii şi a unui incendiu. Detalii aici

UPDATE 7:50 Autoritățile ucrainene anunță că militarii ruși au bombardat orașul Harkov. Explozii puternice au fost auzite în Kiev și în Herson.

