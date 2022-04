LIVE TEXT/ A 51-a zi de război în Ucraina. Autoritățile din Mariupol susțin că militarii ruși dezgroapă cadavrele civililor și vor să le ardă în crematoriile mobile

Vineri, 15 aprilie, este a 51-a zi de război în Ucraina. Ministerul rus al Apărării a declarat că nava-amiral „Moscova” a flotei ruseşti din Marea Neagră s-a scufundat în timp ce era remorcată înapoi în port pe o vreme furtunoasă, în urma unei explozii şi a unui incendiu. Mai multe explozii puternice au fost auzite în Kiev și în orașul Herson.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 15 aprilie.

LIVE TEXT:

UPDATE 16:53 Cel puțin două persoane au fost ucise în urma mai multor atacuri asupra orașului Nikolaev. Dmytro Pletenchuk, ofițerul de presă al administrației militare Nikolaev, a declarat de asemenea că un număr nespecificat de oameni au fost răniți în urma bombardamentelor. Anna Zamazeeva, șefa consiliului regional Nikolaev, a declarat pe Telegram că forțele ruse lovesc cartierele rezidențiale.

UPDATE 16:30 Ucraina acuză Rusia că dezgroapă cadavrele civililor din Mariupol. Autoritățile din Mariupol spun că rușii vor să ardă cadavrele civililor în crematoriile mobile ca să ascundă urmele de război.

Într-un mesaj pe Telegram, Primăria din Mariupol scris că rușii nu le permit localnicilor să îngroape persoane în legătură cu care ar exista acuzații de crime de război. Autoritățile din Mariupol spun că ocupanții ruși au început exhumarea cadavrelor îngropate pe terenurile din zona blocurilor.

UPDATE 15:20 Militarii ruși au atacat orașul Cernihiv. În regiunea Cernihiv, armata rusă a tras tiruri de mortiere în zona adiacentă frontierei de stat a Ucrainei. Acest lucru a fost raportat de către Serviciul de Frontieră de Stat din Ucraina.

„Astăzi, la ora 8:25 și la ora 9:00, de pe teritoriul Federației Ruse a fost înregistrat un bombardament în zona adiacentă graniței de stat a Ucrainei, lângă satul Senkovka”, se arată în raport.

UPDATE 14:33 Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri că aderarea Suediei şi Finlandei la NATO va avea consecinţe pentru aceste ţări şi pentru securitatea europeană, scrie Tass.

Aceste ţări „trebuie să înţeleagă consecinţele unei asemenea măsuri pentru relaţiile noastre bilaterale şi pentru arhitectura europeană de securitate în ansamblul ei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

UPDATE 14:02 Armata rusă a tras dintr-un sistem cu lansare multiplă de rachete asupra zonelor rezidențiale din Nikolaev. În urma atacului, mai multe persoane au fost rănite. Un anunț în acest sens a fost făcut de către șefa consiliului regional Nikolaev, Anna Zamazeeva.

UPDATE 13:20 Autoritățile ucrainene declară că forțele au tras în autobuzele cu care erau evacuați oamenii din Harkov. În urma atacului, 7 persoane au murit și 27 au fost rănite, anunță Procuratura regională din Harkov.

UPDATE 13:15 Statul major al forțelor armate ale Ucrainei raportează vineri, 15 aprilie, pierderile provocate trupelor rusești. Potrivit autorităților ucrainene, în 51 de zile, Rusia a pierdut 20 000 de soldați, 756 tancuri și 1 976 de vehicule blindate.

Rușii au înregistrat pierderi serioase la capitolul logistică:

Soldați – 20 000

Tancuri – 756

Blindate de luptă – 1 976

Sisteme de artilerie – 366

Avioane – 163

Elicoptere -144

Echipamente și mașini – 1 443

Vapoare / bărci – 8

Drone – 135

UPDATE 13:05 Rusia susține că a distrus o fabrică de arme din suburbiile Kievului. Ministerul rus al Apărării anunţat că militarii ruși au distrus un atelier de producţie al uzinei Vizar, care produce rachete sol-aer.

UPDATE 12:06 Forțele armate ruse vor intensifica atacurile aeriene asupra regiunii Kiev ca răspuns la atacurile forțelor armate ale Ucrainei asupra Rusiei, anunță Ministerul rus al Apărării, scrie Tass.

„Numărul și amploarea atacurilor aeriene împotriva țintelor din Kiev vor crește, ca răspuns la comiterea de către regimul naționalist de la Kiev a atacurilor de natură teroristă sau sabotaj pe teritoriul Rusiei”, a declarat Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

UPDATE 11:41 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 198 de copii, iar 355 au fost răniți, anunță Oficiul Procurorului General al Ucrainei.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 117, Kiev – 105, Harkov – 81, Cernihiv – 54, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 23, Herson – 38, Sumî – 16, Jitomir – 15.

UPDATE 11:15 Polonia impune embargo asupra cărbunelui din Rusia. Președintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat legea prin care se impune embargoul asupra cărbunelui provenit din Rusia. Polonia va deveni prima țară din Europa care impune un embargo împotriva Rusiei. Legea prevede posibilitatea înghețării bunurilor persoanelor care au susținut agresiunea rusă. Astfel, oligarhii ruși pot fi urmăriți, iar averile lor înghețate.

#Polish President Andrzej #Duda signed a law imposing an embargo on #Russian coal.



In addition, the law provides for the possibility of freezing the assets of people who supported Russian aggression. pic.twitter.com/SEOxNa21AS — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

UPDATE 10:20 Autoritățile ucrainene anunță că patru soldaţi ruşi şi cinci militari ucraineni au fost eliberaţi într-un nou schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina, în regiunea Herson.

Cei patru prizonieri ruşi au fost schimbaţi cu cinci soldaţi ucraineni în satul Posad-Pokrovske din regiunea Herson, după negocieri între cele două părţi, anunță Forțele Armate ale Ucrainei.

An exchange of prisoners took place in the #Kherson region



Five #Ukrainian soldiers were released and exchanged for four occupiers. pic.twitter.com/6Asq32Rf9L — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2022

UPDATE 9:45 Pe 15 aprilie în Ucraina vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor.

UPDATE 9:00 În această dimineață, la Skadovsk, regiunea Herson, soldații ruși au scos steagurile Ucrainei de pe clădirea consiliului orașului și din centrul orașului și au pus drapelul Rusiei, anunță primarul din Skadovsk Alexander Iakovlev.

UPDATE 8:42 Conducătorul regiunii Harkov din estul Ucrainei, Oleg Sinegubov, afirmă că 503 civili au murit în zonă de la începutul invaziei ruse, în 24 februarie.

Într-o postare pe Telegram, Oleg Sinegubov a spus că printre cei morţi se numără şi 24 de copii.

Harkov, aflată la 40 de kilometri de graniţa cu Rusia, avea o populaţie de 1,5 milioane de locuitori înainte ca războiul să înceapă.

UPDATE 8:15 Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Aleksei Arestovici a declarat, într-un interviu, că nava-amiral „Moscova” asigura acoperire aeriană pentru forțe de ocupație din Herson, scrie Unian.

Potrivit lui, nava ar fi trebuit să ofere, de asemenea, acoperire pentru debarcări în regiunile Odesa și Herson.

„Crucișătorul a oferit apărare aeriană pentru trupele de debarcare, existau un număr mare de sisteme S-300 la bord, așa că a oferit o umbrelă excelentă”, a spus Arestovici.

Pentru Ucraina, pierderea crucișătorului rus este un semn bun – acest lucru va ușura situația aviației ucrainene în direcția de sud, consideră consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei.

UPDATE 8:00 Ministerul rus al Apărării a declarat că nava-amiral „Moscova” a flotei ruseşti din Marea Neagră s-a scufundat în timp ce era remorcată înapoi în port pe o vreme furtunoasă, în urma unei explozii şi a unui incendiu. Detalii aici

UPDATE 7:50 Autoritățile ucrainene anunță că militarii ruși au bombardat orașul Harkov. Explozii puternice au fost auzite în Kiev și în Herson.

#Ukrainian media reports about powerful explosions in #Kyiv.



City ​​CCTV cameras shows that as the result of the shellings some districts of the city were left without electricity.



There were also reports of explosions in #Kharkiv and #Kherson. pic.twitter.com/BYuvJAP2Wm — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

