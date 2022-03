În a 35-a zi de război în Ucraina, mai multe rachete au fost doborâte peste Kiev. ONU raportează că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, aproximativ 1200 de persoane au fost ucise. Forțele ucrainene susțin că au preluat controlul asupra orașului Irpin. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei spune că Rusia și-a desfășurat aproximativ 2.000 de militari din teritoriile ocupate ale Georgiei în Ucraina. Serviciile secrete britanice susțin că declarațiile rusești despre scăderea „activității” în jurul Kievului și rapoartele despre retragerea unor unități rusești din aceste zone pot indica faptul că Kremlinul a recunoscut pierderea inițiativei în regiune.

Președintele fracțiunii „Servitorul Poporului”, David Arakhamia, șeful delegației ucrainene, a dezvăluit detalii despre tratatul propus de Kiev în cadrul negocierilor cu Federația Rusă, care au avut loc marți, 29 martie, în Turcia. Arakhamia a declarat că reprezentanții delegației ucrainene nu au semnat niciun document – ei doar au prezentat propunerile Ucrainei. Ucraina sugerează că viitorul tratat ar trebui să stipuleze că toate țările garante nu numai că nu se opun aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, dar ar trebui să ajute în acest proces.

UPDATE 19:30 Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse se retrag parțial de pe teritoriul regiunilor Kiev și Cernihiv.

UPDATE 19:15 Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky a discutat la telefon cu președintele american Joe Biden. Potrivit lui Zelensky, cei doi lideri au discutat despre o posibilă asistență în domeniul apărării, precum și despre asistență financiară și umanitară.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.