LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina. Ministerul francez de Externe declară încă șase diplomați ruși „persona non grata”

Luni, 11 aprilie, este a 47-a zi de război în Ucraina. După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război. Potrivit ONU, de la începutul războiului în Ucraina au murit aproximativ 1 600 de oameni.

UPDATE 21:59 Ministerul francez de Externe anunță că încă șase diplomați ruși au fost declarați „persona non grata”, transmite NEXTA.

UPDATE 21:08 Olanda, Suedia și Germania au promis 2,7 milioane de dolari Curții Penale Internaționale (CPI) pentru a sprijini ancheta acesteia privind posibile crime de război comise în Ucraina, transmite CNN.

Miniștrii de externe ai UE de la Luxemburg s-au întâlnit prin videoconferință cu procurorul-șef al CPI, Karim Khan, în cadrul unei reuniuni convocate luni, 11 aprilie, de ministrul olandez al afacerilor externe, Wopke Hoekstra.

În urma reuniunii, Hoekstra a declarat: „Desfășurarea Curții Penale este una dintre cele mai importante căi spre justiție pentru ucraineni”. Olanda dorește ca „justiția să urmeze pentru victimele invaziei rusești”.

Hoekstra a promis peste 1 milion de dolari în numele Olandei către CPI pentru a sprijini ancheta acesteia.

Germania a declarat într-un comunicat de presă că țara sa a promis, de asemenea, un milion de dolari în plus pentru Curte.

Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anunțat într-un comunicat că Suedia va oferi, de asemenea, o jumătate de milion de euro în plus, afirmând că „CPI are nevoie de sprijinul deplin al comunității internaționale”.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a anunțat 8 milioane de dolari pentru a sprijini și instrui procurorii ucraineni în investigarea posibilelor crime de război.

CPI a deschis oficial o anchetă privind situația din Ucraina pe 2 martie.

UPDATE 20:51 Producătorul german de echipamente militare Rheinmetall se pregătește să livreze Ucrainei 50 de tancuri de luptă Leopard 1. Detalii aici.

UPDATE 19:52 Federația Rusă intenționează să folosească arme chimice în orașul asediat Mariupol. Purtătorul de cuvânt al miliţiilor regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, Eduard Basurin, a recunoscut posibilitatea unui astfel de atac. Detalii aici.

UPDATE 19:06 Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a avut luni, 11 aprilie, la Moscova, discuții „directe, deschise și dure” cu președintele rus Vladimir Putin, într-o vizită care a stârnit reacții europene mixte. Detalii aici.

UPDATE 18:17 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că extinderea NATO, inclusiv aderarea Suediei și Finlandei la bloc, nu va contribui la securitatea Europei. Detalii aici.

UPDATE 17:50 Ministerul Apărării al Ucrainei susține că Rusia aproape a finalizat pregătirile pentru o operațiune ofensivă în estul Ucrainei și ar putea începe ostilitățile în viitorul apropiat, scrie unian.net.

UPDATE 17:38 Marina Ovsianikova, jurnalista care a intrat în emisie în direct, la postul public TV din Rusia, Pervîi Kanal, cu un mesaj anti război, a fost angajată de ziarul german Die Welt. Detalii aici.

UPDATE 17:35 Ludmila Denisova, comisara pentru drepturile omului a Radei Supreme a Ucrainei, susține că, până în prezent, 33 de mii de locuitori ai orașului Mariupol au fost deportați în Rusia și duși cu forța în zonele ocupate temporar din regiunea Donețk. Detalii aici.

UPDATE 17:04 Președintele rus Vladimir Putin are un nou general care supraveghează războiul său din Ucraina, iar comandanții săi militari semnalează o nouă fază a războiului: un efort total de a lua și menține părțile din regiunea Donbas aflate încă sub controlul Ucrainei, arată o analiză elaborată de CNN. Detalii aici.

UPDATE 16:48 Autoritățile ucrainene anunță că „deocamdată există pericolul unor atacuri rusești asupra orașului Kiev” și capitala trebuie să fie pregătită pentru apărare. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al administrației militare a orașului Kiev pe canalul Telegram. Detalii aici.

UPDATE 16:34 Canada impune sancțiuni împotriva a 33 de companii din sectorul rus al apărării, „ca răspuns la invazia ilegală și nejustificată a Ucrainei de către regimul rus”. Despre asta anunță Ministerul de Externe al Canadei într-un comunicat de presă.

UPDATE 16:14 Trupele ruse sapă tranșee în apropierea orașului Energodar, unde se află centrala nucleară din Zaporojie, și instalează lansatoare de rachete „Grad” de-a lungul râului Nipru. Despre asta a anunțat luni, 11 aprilie, compania nucleară ucraineană de stat Energoatom.

UPDATE 15:45 Statele Unite ale Americii (SUA) sunt hotărâte să furnizeze Ucrainei „armele de care are nevoie” pentru războiul cu Rusia, a declarat duminică consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan, în timp ce Ucraina încearcă să obțină mai mult ajutor militar din partea Occidentului, transmite Reuters.

Sullivan a declarat că administrația Biden va trimite mai multe arme Ucrainei pentru a împiedica Rusia să acapareze mai mult teritoriu și să atace civili, atacuri pe care Washingtonul le-a catalogat drept „crime de război”.

UPDATE 15:41 În mai multe cartiere din Harkov, în curțile blocurilor de locuit și pe străzi, au fost găsite mine cu acțiune întârziată. Un anunț în acest sens a fost făcut luni, 11 aprilie, de către Oleg Sinegubov, președintele Administrației Militare Regionale Harkov, pe Telegram.

„Atenție, locuitori din Harkov! În diferite părți ale orașului detectăm mine cu acțiune întârziată. Acestea au fost descorperite în districtul Industrialny, Kievsky, Nemyshlyansky și altele. Muniție cu o carcasă de plastic, de dimensiuni mici, cântărind aproximativ 1,5 kg”, – a subliniat el.

UPDATE 15:30 Lovitură cu rachete asupra localității Lisichansk, regiunea Lugansk. O persoană a murit.



UPDATE 15:00 Trupele ruse au bombardat orașul Severodonețk, regiunea Lugansk.

În urma bombardamentelor, o clădire a luat foc, iar acoperișul și pereții s-au prăbușit în timpul incendiului. Suprafața incendiului este de 150 mp. Nimeni nu a fost rănit.

UPDATE 14:30 Din regiunea Lugansk luni au fost evacuați 600 de oameni, anunță administrația regională de stata din Lugansk.

UPDATE 14:00 Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență anunță că în urma bombardamentelor din orașul Kremennaya, regiunea Lugansk, trei persoane au fost rănite. În Severodonețk a fost avariat un bloc de locuit.

Acțiunile militare în Ucraina se deplasează în estul și sudul țării. Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 13:50 Satul Demidov din regiunea Kiev este încă sub amenințarea inundațiilor din cauza barajului distrus de trupele ruse, scrie unian.net. Barajul din Demidov a fost distrus pe 19 martie. Astfel, apa din lacul de acumulare Kiev a început să curgă în râul Irpin ceea ce a creat un pericol de inundații pentru locuitorii din Demidov.

La 1 aprilie, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat 28 de localități din regiunile Kiev și Cernihiv, inclusiv satul Demidov.

UPDATE 13:20 Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei a publicat imagini video din Borodianka – un alt oraș din regiunea Kiev care a fost ocupat și distrus de trupele ruse.

Salvatorii continuă să caute victimele atacurilor rusești, sub dărâmăturile clădirilor distruse.

Imagini care pot afecta emoțional.

UPDATE 13:00 Ministerul britanic al Apărării anunță luni, 11 aprilie, în raportul privind războiul din Ucraina, că Rusia ar putea folosi muniție cu fosfor în Mariupol, unde luptele s-au intensificat.

Principalele constatări:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU