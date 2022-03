LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina. Vor fi deschise noi coridoare pentru evacuarea civililor. Forțele de autoapărare ale Japoniei au trimis veste antiglonț în Ucraina

Miercuri, 9 martie, este a paisprezecea zi de război în Ucraina. De la începutul „operațiunii militare speciale” anunțată de Rusia, pe teritoriul Ucrainei au fost bombardate mai multe orașe. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că continuă luptele pentru apărarea orașului Cernihiv.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 10:40 Cea mai mare companie muzicală din lume, Universal Music Group NV, a anunțat că suspendă toate operațiunile din Rusia și își închide imediat birourile de pe teritoriul țării.

UPDATE 10:37 Cum a ajuns o familie cu patru copii din Ucraina la Chișinău, în trei zile: „Nu pare real, toată situația asta nu pare reală”. Detalii aici.

UPDATE 10:27 Cum arată vila din Italia a „oligarhului rus” Valentina Matvienko, femeia care a semnat actul de război împotriva Ucrainei – presa română.

UPDATE 10:17 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, a confirmat deschiderea unor noi coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din regiunile unde se duc lupte între armata rusă și armata ucraineană, transmite NEXTA Live. Detalii aici.

UPDATE 10:15 O locuitoare a unuia dintre satele ucrainene s-a înarmat cu un topor și spune că este gata să facă față invaziei ruse. Femeia a fost filmată în timp ce spune că s-a înarmat și este gata de luptă, iar imaginile video au fost intens distribuite în spațiul public. Detalii aici.

UPDATE 10:13 Cel puțin 10 civili au fost uciși și alți 10 au fost răniți în urma atacului efectuat de către militarii ruși asupra orașului Severodonețk, regiunea Lugank. Acest lucru a fost anunțat de către șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, transmite presa ucraineană.

UPDATE 10:00 Forțele de autoapărare ale Japoniei au trimis marți veste antiglonț în Ucraina – o mișcare istorică pentru țara care și-a respectat Constituţia pacifistă după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie CNN.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby