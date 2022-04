Un convoi militar de 13 km se îndreaptă spre sudul Ucrainei 

Imagini din satelit furnizate de compania Maxar Technologies arată un convoi militar lung de 13 kilometri, care se deplasează spre sud, prin orașul Velki Burluk, din estul Ucrainei. Imaginile au fost realizate vineri, 8 aprilie, scrie CNN, adăugând că vehiculele par să aparțină forțelor ruse.

Velki Burluk este situat la circa 80 km este de Harkov, oraș aflat sub atacuri intense din partea rușilor.

În imagini se văd „vehicule blindate, transportoare de artilerie și echipament de sprijin”, potrivit Maxar.

Reporterul Jack Detsch, corespondent la Pentagon al Foreign Policy, a scris pe Twitter că acest convoi militar se deplasează spre Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

New satellite imagery of a large Russian military convoy of hundreds of vehicles (including armored vehicles, trucks w/ towed artillery & support equipment) that extends for at least 8 miles moving east of Kharkiv south through Velykyi Burluk. Likely Izyum-bound. image: @Maxar pic.twitter.com/GrPttxJx9s