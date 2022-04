Marea Britanei: „Rușii au folosit dispozitive explozive improvizate pentru a provoca victime”

Retragerea forţelor ruse din nordul Ucrainei a lăsat dovezi conform cărora civilii au fost luaţi drept ţinte în mod disproporţionat, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

„Plecarea Rusiei din nordul Ucrainei lasă dovezi ale ţintirii disproporţionate a necombatanţilor, printre care prezenţa gropilor comune, folosirea fatală a ostaticilor ca scuturi umane şi minarea infrastructurii civile”, a comunicat sâmbătă ministerul britanic, într-o actualizare a informaţiilor privind situația din Ucraina.

