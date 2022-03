LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina. Crucea Roșie din China va oferi ajutor umanitar Ucrainei

A început a doouăsprezea zi de confruntări militare între trupele militare ruse și forțele defensive ucrainene. O nouă rundă de negocieri dintre Rusia și Ucraina cu privire la încetarea acțiunilor militare din Ucraina este programată pentru luni, 7 martie. Mai mulți civili au murit în Irpin, după ce trupele ruse au deschis focul asupra oamenilor care încercau să fugă din oraș.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 11:11 Crucea Roșie din China va oferi ajutor umanitar Ucrainei, anunță ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Oficialul a reiterat apelul pentru continuarea discuțiilor diplomatice în vedere încetării conflictului ruso-ucrainean, relatează BBC

UPDATE 11:11 Circa 6 000 de angajați pe șantierul unei fabrici de etilenă din Rusia au organizat o grevă spontană după ce salariile lor s-au prăbușit din cauza devalorizării rapide a rublei, transmite publicația rusă Kommersant. Detalii aici

UPDATE 11:10 Prim-ministrul Norvegiei le explică copiilor războiul din Ucraina: „Acum este important să vorbim unii cu ceilalți despre lucrurile de care ne temem și despre imaginile pe care le vedem”. Detalii aici

UPDATE 11:00 România îngheață activele a cinci entități care au legături cu Rusia, după ce Putin a dat ordinul de invadare a Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 10:30 Biroul misiunii OSCE din Mariupol a fost atacat. Ultimul grup de observatori va fi evacuat. Acest lucru a fost raportat în serviciul de presă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), scrie presa ucraineană. Detalii aici

UPDATE 10:00 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat luni, 7 martie, pierderile armatei ruse de la începutul invaziei până în prezent. Potrivit autorităților ucrainene, până în prezent 11 000 de soldați ruși au decedat în Ucraina. De asemenea, printre pierderi se numără 290 de tancuri, 999 de vehicule de luptă blindate, 46 de avioane și 68 de elicoptere. Detalii aici

UPDATE 9:55 La ora 10:00, ora Kievului, costul unei mii de metri cubi era de 2 902 dolari. Detalii aici

UPDATE 9:50 Trupele ruse bombardează infrastructura de comunicații din Ucraina pentru a limita accesul la internet și surse credibile de informații, susține ministerul britanic al Apărării.

„Probabil că Rusia vizează infrastructura de comunicații a Ucrainei pentru a reduce accesul cetățenilor ucraineni la știri și informații credibile. Se pare că Rusia a lovit ieri un turn de televiziune din Harkiv, suspendând emisia. Acest lucru urmează unei lovituri similare asupra unui turn de televiziune din Kiev la 1 martie”, menționează Ministerul britanic al Apărării.

(4 of 4) Ukrainian internet access is also highly likely being disrupted as a result of collateral damage from Russian strikes on infrastructure. Over the past week, internet outages have been reported in Mariupol, Sumy, Kyiv and Kharkiv.