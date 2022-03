Șeful delegației ruse, Vladimir Medinsky, după negocierile cu Ucraina: „Am sperat ca astăzi să semnăm măcar un protocol”

Șeful delegației ruse, consilierul prezidențial, Vladimir Medinsky, susține că, negocierile dintre Moscova și Kiev privind soluționarea situației din Ucraina vor continua, deși așteptările pe care le-a avut partea rusă de la negocieri nu s-au îndreptățit. Declarația a fost făcută după ce s-a încheiat a treia rundă de negocieri cu Ucraina, scrie TASS.

Vladimir Medinsky a declarat că Rusia a sperat să semneze cu Ucraina măcar un protocol, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Am venit la negocieri un set mare de documente, am veni deja cu acorduri, proiecte și propuneri concrete, am sperat ca astăzi să semnăm măcar un protocol cu ​​privire la acele subiecte despre care se pare că am ajuns la o înțelegere, însă partea ucraineană a luat toate documentele pentru a le studia. Nu au putut semna ceva pe loc, dar au spus că vom reveni la această problemă, probabil, la următoarea întâlnire”, a explicat Vladimir Medinsky.