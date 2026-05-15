Zelenski afirmă că Rusia intenționează desfășoare operațiuni militare de pe teritoriul Belarusului:

Serviciile de informații ucrainene au obținut dovezi conform cărora Rusia pregătește un nou atac cu rachete și drone, inclusiv asupra „centrelor de luare a deciziilor”, a anunțat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a declarat că, în ultimele zile, au avut loc contacte suplimentare între Kremlin și Alexander Lukașenko. Potrivit lui, Rusia îndeamnă Belarusul să se alăture noilor operațiuni militare, scrie Novaia Gazeta Europe.

Potrivit lui Zelenski, aproximativ 20 de centre politice și puncte militare ar putea fi ținta atacurilor. Printre altele, Rusia analizează planuri de operațiuni în direcția sud și nord de teritoriul Belarusului — fie împotriva direcției Cernigov-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO — tocmai de pe teritoriul Belarusului.

„Ucraina deține detaliile discuției dintre Rusia și Belarus. Ucraina, fără îndoială, se va apăra pe sine și pe poporul său, dacă Alexander Lukașenko va greși și va decide să susțină și această intenție a Rusiei”, a adăugat președintele Ucrainei.

El a subliniat că Ucraina va răspunde la fiecare atac care va duce la pierderea de vieți omenești.