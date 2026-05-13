R. Moldova, menționată în declarația liderilor reuniți la Summitul B9 și al Aliaților Nordici de la București

Liderii reuniți la Summitul B9 și al Aliaților Nordici de la București au semnat o declarație comună în care au sublinat necesitatea consolidării legăturilor cu parteneri cheie, evidențiind R. Moldova. Evenimentul a avut loc pe 13 mai, iar declarația a fost publicat pe pagina Președinției române.

„Vom depune eforturi pentru parteneriate mai strategice, coerente și eficiente, aprofundând cooperarea NATO-UE și consolidând angajamentul cu partenerii cheie, inclusiv cu Republica Moldova.

Suntem uniți și pregătiți să continuăm să asigurăm o Alianță mai capabilă de luptă, mai rezistentă și mai bine pregătită, mereu gata să apere fiecare centimetru din teritoriul Aliat. Obiectivul nostru strategic principal este să oferim mai mult pentru securitatea euro-atlantică”, se arată în declarație.

Aliații B9 și Nordici au reiterat faptul că „rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei” și și-au reafirmat sprijinul față de Ucraina, accentuând că „presiunea asupra Rusiei de a pune capăt războiului său ilegal de agresiune și de a se angaja în mod semnificativ în negocierile de pace trebuie sporită”.

Ungaria și-a exprimat o„ abținere constructivă”. „Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”, se arată la finalul declarației.

Summitul B9 a fost găzduit de președintele român Nicușor Dan și omologul polonez Karol Nawrocky. La eveniment au fost prezenți Secretarului General al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, dar și Statele Unite ale Americii, în calitate de observator.

Potrivit DW, B9 s-a înființat în 2015 la un an după ce Rusia a anexat Crimeea, peninsula moștenită de Ucraina după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Din Formatul București fac parte: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ungaria.

Între timp, după invazia rusă din Ucraina, s-au asociat ca observatori și statele nordice, Norvegia și Finlanda care au granițe comune cu Rusia plus Suedia care are frontieră pe mare lângă enclava Kaliningrad. Președintele polonez Carol Nawrocki a declarat în martie, după o întâlnire cu Nicușor Dan, că B9 ar putea să devină B11 sau B12, fiindcă vor fi invitate și statele scandinave să participe.