Financial Times: Atât Rusia, cât și Ucraina și-au pierdut interesul pentru negocierile de pace

Publicația britanică Financial Times relatează, citând surse din conducerea ucraineană și rusă, că atât Kievul, cât și Moscova nu mai văd sens în continuarea negocierilor. Autorii articolului scriu că Putin „s-a concentrat pe cucerirea prin forță a și mai multor teritorii ucrainene” și intenționează să continue să înainteze noi cerințe, chiar dacă va reuși să preia controlul asupra întregului Donbas. Între timp, la Kiev se consideră că Ucraina este acum mult mai puțin vulnerabilă la presiunile lui Trump, deoarece a reușit să oprească ofensiva rusă și lovește cu succes ținte aflate adânc în spatele liniilor rusești, potrivit BBC.

Oficialii ucraineni sunt nemulțumiți de faptul că președintele SUA nu a reușit să determine Rusia să facă vreo concesie.

„Progresul americanilor în relația cu partea rusă a fost zero”, citează publicația unul dintre interlocutorii săi.

În același timp, surse ruse anonime care au discutat cu jurnaliștii afirmă că Putin este în continuare convins de inevitabilitatea prăbușirii liniilor defensive ucrainene — în ciuda loviturilor reușite ale forțelor armate ucrainene și a anulării participării tehnicii militare la parada Victoriei.

„L-am convins să încheie (războiul, n.r.) pe actuala linie a frontului. Dar el spune constant: «Nu, nu pot face compromisuri în această privință»”, a declarat una dintre sursele FT, care comunică cu președintele rus.

Potrivit interlocutorilor Financial Times, lui Putin „i se spune că ucrainenii au mari probleme, că frontul se prăbușește și că au rămas fără oameni”.

După cum au declarat două surse implicate în negocieri, „adevăratele ambiții” ale președintelui Rusiei sunt probabil să preia controlul asupra unei părți semnificative a Ucrainei, inclusiv asupra Kievului și Odesei.