Angela Merkel critică UE pentru că nu a discutat cu Rusia: „Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”

Fosta cancelară germană Angela Merkel a criticat, pe 18 mai, UE pentru că nu și-a folosit influența diplomatică pentru a ajuta la încetarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Merkel a mai spus că ea nu ar fi persoana potrivită pentru a conduce discuțiile europene cu Kremlinul, deoarece nu deține nicio putere, potrivit Politico.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR.

„Nu este suficient ca Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Moștenirea lui Merkel a fost analizată în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazele rusești în timpul mandatului său, criticile crescând de când Moscova a atacat Ucraina în 2022.

Însă, experiența sa anterioară în negocieri atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dus, de asemenea, la menționarea numelui lui Merkel ca unul dintre posibilii candidați pentru a deveni trimisul UE pentru pace, în vederea soluționării conflictului.

Angela Merkel a declarat că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Politiciana de centru-dreapta a subliniat, de asemenea, că este de părere că doar cei care dețin puterea sunt negociatori credibili, menționând experiențele sale cu Putin după anexarea ilegală a Crimeii în 2014.

„Am putut purta acele negocieri cu președintele Putin doar pentru că aveam putere politică, pentru că eram șefi de guvern. Aveți nevoie de această putere. Și eu, personal, nu m-aș fi gândit niciodată să cer unui mediator să meargă la Minsk pentru mine și să vorbească cu Putin… Trebuie să luați asta în propriile mâini”, a spus Merkel.

Acordurile de la Minsk, mediate de Merkel și omologul ei francez în 2014 și 2015 pentru a opri luptele din estul Ucrainei, nu au reușit să asigure un armistițiu durabil. Încălcările au continuat ani de zile înainte ca Rusia să-și lanseze războiul total.