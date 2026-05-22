VIDEO Economia în cea mai săracă țară din Europa. Muncitori străini, prețuri mari, „prea multe sărbători”. Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la Podcast ZdCe

Are R. Moldova nevoie de 300 de mii de muncitori străini? Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, invitat în cadrul Podcast ZdCe, oferă lămuriri după o declarație a sa privind lucrătorii migranți, care a stârnit dispute în societate și critici din partea opoziției. El explică condițiile care trebuie respectate pentru ca aceștia să ajungă să muncească în R. Moldova și spune de ce numărul este în creștere în ultimul an.

Ministrul se referă economia subterană și ce face statul pentru a combate acest fenomen. Eugen Osmochescu explică de ce a fost revizuită în scădere prognoza de creștere economică pentru 2026 și atenționează că prețurile vor mai crește până la sfârșitul acestui an. Totodată, menționează că în R. Moldova ar fi prea multe sărbători oficiale și că se ia în considerare o eventuală reducere a numărului acestora. „Fiecare zi nelucrătoare contribuie la o descreștere economică”, a subliniat ministrul.