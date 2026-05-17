Decretul lui Putin privind acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană ar fi un instrument de recrutare pentru război, avertizează Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Decretul președintelui rus Vladimir Putin care simplifică procesul de cetățenie pentru rezidenții regiunii transnistrene din R. Moldova ar putea servi drept modalitate de a recruta mai multe persoane pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu, pe 16 mai, potrivit Kyiv Independent.

„În ceea ce privește decretul emis de Putin… probabil că au nevoie de mai mulți oameni pentru a-i trimite în războiul din Ucraina”, a spus Maia Sandu în timpul Conferinței Lennart Meri de la Tallinn, a relatat jurnalistul prezent de la Kyiv Independent.

În conformitate cu decretul, semnat de Putin pe 15 mai, solicitanții eligibili pot ocoli cerințele de rezidență rusă, examenele de istorie și civic și dovada competenței lingvistice în limba rusă.

„De la începutul războiului din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune și-au obținut cetățenia moldovenească pentru că se simțeau mai în siguranță să aibă cetățenia R. Moldova și nu cetățenia Rusiei”, a adăugat Sandu.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat, de asemenea, această mișcare, spunând că decretul este „modul Rusiei de a revendica teritoriul Transnistriei”. Zelenski a adăugat că a instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să se coordoneze cu R. Moldova pentru o evaluare comună a decretului și posibile acțiuni comune ca răspuns.

Moscova a folosit de mult timp mecanisme de pașaport pentru a exercita influență asupra populațiilor din teritoriile ocupate și regiunile controlate de intermediari ruși. Putin a emis decrete similare în trecut. În mai 2025, Moscova a simplificat procesul de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii teritoriilor georgiene ocupate de Rusia, Abhazia și Osetia de Sud.

Putin a semnat, de asemenea, în martie un decret care prelungește pe termen nelimitat o procedură simplificată pentru obținerea cetățeniei ruse în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

„Scopul noului decret este de a pașaporta cât mai multe persoane, punând presiune pe ele”, a declarat Nataliia Yurlova, avocată a organizației non-guvernamentale Donbas SOS, pentru Kyiv Independent.

Între timp, autoritățile de ocupație îi obligă pe părinții din regiunea Herson ocupată să obțină pașapoarte rusești sau riscă să-și piardă drepturile părintești, a relatat Centrul Rezistenței Naționale pe 30 iulie.

Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului

Vineri, 16 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat, notează jurnaliștii de la Zona de Securitate.

Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia.

Decretul prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune.

În document se menționează că măsura este introdusă „în scopul protecției drepturilor și libertăților omului și cetățeanului”, cu trimitere la Legea federală rusă privind cetățenia din 2023. Asta deși Rusia se face vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiune, scrie Zona de Securitate.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat în peste 60 de hotărâri că Federația Rusă poartă responsabilitate pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv pentru detenții ilegale, tortură, încălcarea dreptului la educație și limitarea libertății de exprimare.