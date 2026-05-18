SUA, China și Rusia preferă o Europă divizată, avertizează Kallas: „Nu le place UE”

Administrația Trump nu agreează o Uniune Europeană unită, deoarece blocul reprezintă o putere geopolitică cu care Washingtonul trebuie să se confrunte, a declarat duminică, 17 mai, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Aceasta a îndemnat țările membre ale UE să nu slăbească blocul prin încheierea de acorduri bilaterale cu SUA, notează Politico.

„Nu le place Uniunea Europeană, asta este foarte clar. Dar trebuie să înțelegem de ce nu le place UE; de ce Chinei nu-i place UE, de ce Rusiei nu-i place. Este pentru că, dacă rămânem uniți, dacă acționăm împreună, atunci suntem puteri egale, suntem puternici”, a spus Kallas duminică, la Conferința Lennart Meri de la Tallinn.

Kallas a afirmat că este „desigur mai ușor” să aibă de a face cu țări individuale, care sunt mult mai mici, decât cu un bloc care poate acționa ca o putere egală. Ea a spus că retorica de genul „relațiile mele cu tine sunt excelente, dar nu-mi place Uniunea Europeană” face parte dintr-o strategie de „divizează și cucerește”.

„Sunt foarte îngrijorată, pentru că uneori observ că și alte țări se îndreaptă pe aceeași cale. Divizarea chiar dă roade”, a spus ea.

Mai multe țări din UE au încercat să-și mențină propriile canale de comunicare cu Washingtonul de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă, prim-ministrul italian Giorgia Meloni poziționându-se ca o potențială punte de legătură între Europa și SUA, înainte ca strategia să eșueze din cauza criticilor aduse de Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Kallas a îndemnat țările UE să apere Uniunea Europeană și să încheie acorduri prin intermediul blocului, spunând despre SUA, China și Rusia că „motivul pentru care aceste puteri vor să destrame Uniunea Europeană este că suntem mult mai puternici când suntem împreună.”

Fosta prim-ministră estoniană a mai spus că Europa are „o înțelegere foarte clară a diagnosticului bolii” în ceea ce privește China, dar nu a ajuns încă la un acord privind tratamentul.

Ea a spus că există două opțiuni: fie creșterea „morfinei” — subvențiile pe care țările UE le acordă industriei — fie începerea „chimioterapiei”, adică utilizarea instrumentelor de care dispune UE, precum investițiile străine directe, achizițiile publice și diversificarea aprovizionării cu materii prime critice.

„Va fi dureros să folosim aceste instrumente… pentru că atunci vor urma represalii. Nu am ajuns încă acolo și mă tem că, în cele din urmă, și țările bogate vor rămâne fără banii contribuabililor pentru a acorda subvenții, iar noi nu am rezolvat problema de fond”, a spus ea.