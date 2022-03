VIDEO/ Crucea Roșie: O rută de evacuare din Mariupol era „minată”

O rută de evacuare din Mariupol era „minată”, a afirmat Crucea Roşie internaţională luni, după eşuarea unor tentative pentru evacuarea de civili din acest port asediat din sud-estul Ucrainei, Kievul şi Moscova acuzându-se reciproc de încălcarea condiţiilor de evacuare, informează AFP, citat de Agerpres.

Dominik Stillhart, director de operaţiuni al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), a explicat la BBC cu privire la culoarele umanitare că „problema sau provocarea este de a aduce cele două părţi la un acord care să fie concret, exploatabil şi precis”.

