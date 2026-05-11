„Dinamica războiului se schimbă” în favoarea Ucrainei, susține șefa diplomației UE, Kaja Kallas

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat luni, 11 mai, că dinamica războiului în Ucraina este pe cale să „se schimbe” în favoarea Kievului, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Ucraina se află într-o poziție mult mai bună decât în urmă cu un an”, a afirmat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a evocat în special „pierderile record ale Moscovei pe câmpul de luptă”, „lovituri în profunzime” ale Kievului pe teritoriul rus și manifestările modeste cu prilejul celebrării victoriei asupra nazismului pe 9 mai în capitala rusă, care a avut loc sâmbătă, fără echipament militar.

Președintele rus Vladimir Putin „nu a fost niciodată într-o astfel de poziție de slăbiciune”, a mai spus Kaja Kallas.

După peste patru ani de lupte la scară mare, pe front au loc lupte intense. Potrivit unei analize a AFP a datelor Institutului pentru studiul războiului (ISW), Rusia a pierdut teren în Ucraina în aprilie, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la contraofensiva ucraineană din vara lui 2023