Statele UE au decis inițierea procesului de aderare a Ucrainei, R. Moldova și Georgiei

Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni iniţierea procesului prin care Ucraina, R. Moldova şi Georgia vor putea deveni, în viitor, membre ale blocului comunitar. Decizia vine după ce săptămâna trecută cele trei țări au transmis Bruxellesului cereri de aderare.

Conform unui anunţ pe Twitter al preşedinţiei franceze a Consiliului UE, cele 27 de state membre au cerut luni Comisiei Europene să facă primul pas pe acest drum, prin elaborarea unui raport pe baza căruia statele membre vor decide dacă acordă statutul de ţară candidată Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei.

🔴 #COREPERII has agreed to invite the @EU_Commission to present an opinion on each of the applications for EU membership submitted by Ukraine, Georgia and Moldova.⤵️ 1/2 #EU2022FR pic.twitter.com/HPOCerxYEn