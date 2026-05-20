Alertă în Lituania: oamenii s-au adunat în adăposturi antiaeriene. Aeroportul de la Vilnius și-a suspendat activitatea

Alertă aeriană în Lituania, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării și s-a îndreptat spre Vilnius. Autoritățile au îndemnat populația să se adăpostească, iar președintele, prim-ministra și parlamentarii au fost evacuați și ei în adăposturi antiaeriene. Aeroportul din capitală și-a suspendat temporar activitatea.

Ministerul Apărării din Lituania a anunțat alerta în dimineața zilei de 20 mai. O dronă, venind dinspre Belarus, ar fi intrat în direcția spațiului aerian lituanian. Publicația lituaniană Delfi scrie că inițial a fost instituit cod galben, ceea ce indică un risc posibil de atac, nu o amenințare iminentă sau un atac în desfășurare, așa cum presupune codul roșu. Ulterior, alerta a fost ridicată la cod roșu în regiunea Vilnius.

Alertele automate au fost trimise pe telefoanele locuitorilor din mai multe regiuni, inclusiv Ignalina, Utena, Švenčionys și Zarasai, iar mai târziu și în regiunea Vilnius, oamenii fiind îndemnați să se adăpostească.

Aeroportul din Vilnius și-a suspendat activitatea timp de o oră, începând cu ora 10:00, iar transportul public din capitală a fost temporar oprit.

În mai multe localități, inclusiv în Vilnius, oamenii au fost evacuați în adăposturi. Potrivit sursei citate, și liderii Lituaniei — președintele Gitanas Nausėda, prim-ministra Inga Ruginienė și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis — s-au refugiat în adăposturi.

Ministerul Apărării din Lituania a anunțat că au fost mobilizate forțele aeriene NATO care asigură protecția spațiului aerian al statelor baltice.

Alerta a fost anulată în jurul orei 11:00.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă aparatul de zbor fără pilot este de origine ucraineană sau rusă.

În ultimele luni, drone au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei, Estoniei și Finlandei, dar și al R. Moldova. Pe 19 mai, o dronă care ar fi intrat în spațiul aerian al Estoniei dinspre Rusia a fost doborâtă de forțele aeriene NATO.