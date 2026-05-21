UE va putea îngheța activele rusești chiar și dacă bunurile sunt deținute fără o legătură legală directă cu persoanele de pe lista de sancțiuni

Uniunea Europeană va putea îngheța activele legate de cetățenii ruși sancționați în legătură cu războiul din Ucraina, chiar și în cazul în care aceste active sunt deținute de fonduri de investiții și nu există o legătură juridică directă cu persoanele implicate. O hotărâre în acest sens a fost luată joi, 21 mai, de Curtea de Justiție a UE, potrivit Reuters.

Curtea a decis că conceptele de „proprietate” și „control” ar trebui să cuprindă „toate formele de putere sau influență exercitate asupra activelor”, chiar dacă nu există o legătură juridică între acestea și persoana în cauză.

Potrivit instituției, acest lucru servește scopului înghețării fondurilor, menit să limiteze „pe cât posibil” orice tranzacții care ar putea fi efectuate cu acestea, dar și prevenirii oricărei „ocoliri” a sancțiunilor.

Hotărârea Curții UE se referă la trei cauze aduse în fața unei instanțe italiene.

Acestea se refereau la confiscarea de către autoritățile italiene a unor societăți și a unui iaht deținute, prin intermediul unor structuri complexe de proprietate, de către trusturi, dar considerate a fi deținute de cetățeni ruși aflați pe lista de sancțiuni a UE. Societățile au contestat înghețarea acestor active, susținând că persoanele sancționate nu aveau nicio putere asupra lor.

Curtea UE a respins cererea acestora și a afirmat că indiciile privind proprietatea sau controlul pot fi deduse și din circumstanțe sau din „structuri juridice inutil de complexe”.