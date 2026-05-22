Maia Sandu, la GLOBSEC: „Rusia vrea să folosească R. Moldova împotriva Uniunii Europene”

„Dacă Rusia ar controla astăzi Guvernul sau majoritatea parlamentară de la Chișinău, imaginați-vă ce ar însemna asta pentru Ucraina, dar și pentru Uniunea Europeană”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul unei sesiuni de la GLOBSEC Forum 2026, unde șefa statului a vorbit despre presiunile hibride exercitate de Rusia asupra R. Moldova, interferența în alegeri, corupția politică și nevoia accelerării integrării europene. La aceeași sesiune, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a pledat pentru deschiderea largă a ușilor UE pentru R. Moldova și Ucraina și a avertizat că închiderea acestui drum ar servi intereselor Kremlinului.

Maia Sandu: „Nu sunt împotriva integrării graduale, dacă nu înlocuiește aderarea deplină”

Președinta Maia Sandu a comentat informațiile apărute în presa europeană despre o propunere atribuită cancelarului german Friedrich Merz privind o posibilă formulă de „aderare asociată” pentru Ucraina, menținând în paralel procesul clasic de aderare.

„Vedem că aceasta este o propunere și urmărim discuția. Nu sunt împotriva unei integrări graduale atât timp cât aceasta nu substituie aderarea deplină. În acest moment, Republica Moldova urmează procesul pentru aderare deplină, iar angajamentul nostru este să pregătim țara până în 2030. Suntem gata să discutăm aceste idei, dar obiectivul final este aderarea deplină. Sperăm că această propunere nu va întârzia procesul și nu va substitui conceptul de aderare completă”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a insistat că deciziile privind extinderea Uniunii Europene trebuie luate la Bruxelles, nu influențate de Moscova sau de conflictul transnistrean.

„Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele și este pregătită de ceva timp. Sperăm ca în următoarele săptămâni să vedem o decizie formală. Pentru noi, integrarea europeană este strategia de supraviețuire pe termen lung ca democrație. Moldova și-a construit reziliența și a muncit mult, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură foarte mult timp. Nu credem că Rusia va înceta curând să pună presiune pe țările noastre. De aceea suntem atât de determinați și de angajați pe calea europeană”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a făcut referire și la prezența militară rusă din regiunea transnistreană:

„Lucrăm la procesul de reintegrare, dar atât timp cât cei 300 de ofițeri ruși sunt încă acolo, acest lucru rămâne un impediment. Vom continua să căutăm soluții pașnice, dar cred cu tărie că decizia privind aderarea Republicii Moldova la UE trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova.”

„Interferența Rusiei a fost brutală”

Maia Sandu a avertizat că multe state europene care vor avea alegeri în următorii ani riscă să se confrunte cu forme similare de interferență rusă, însă mai greu de identificat decât în cazul R. Moldova.

„Multe țări vor avea alegeri anul viitor și cred că trebuie să învețe din experiența Moldovei. Dacă mă întrebați ce este cel mai periculos dintre toate aceste lucruri, cred că este manipularea informației. În Moldova am avut foarte mult război hibrid și interferență. Această interferență a fost brutală. A fost ușor de expus, chiar dacă nu a fost ușor de combătut. Dar în multe alte țări interferența Kremlinului nu va fi atât de brutală și va fi mai greu de observat. Toată lumea trebuie să se pregătească, mai ales țările care au alegeri, pentru că interferența începe cu mult înainte de ziua votului și continuă și după alegeri.”

Președinta a spus că Rusia nu are ca țintă doar R. Moldova, ci întreaga Uniune Europeană.

„Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Europei. Nu este vorba doar despre interese limitate la Moldova. Moldova este o țară foarte frumoasă, dar ținta Rusiei este Uniunea Europeană. Imaginați-vă dacă Rusia ar controla astăzi Guvernul sau majoritatea parlamentară de la Chișinău. Imaginați-vă ce ar fi însemnat asta pentru Ucraina, pentru că Moldova are 1200 de kilometri de frontieră cu Ucraina. Dar Rusia ar vrea să folosească Moldova și împotriva Uniunii Europene.”

„Dacă nu urmărești banii, Rusia va avea succes”

Maia Sandu a descris mecanismele prin care Kremlinul încearcă să influențeze procesele politice din R. Moldova: bani pentru partide politice, coruperea funcționarilor și utilizarea unor persoane recrutate pentru destabilizare.

„Trebuie să ai instituții puternice și credibile dacă vrei să ai sprijinul societății pentru a rezista acestei interferențe. În cazul Moldovei, am reușit să reducem semnificativ efectele interferenței ruse în alegeri inclusiv pentru că a fost un efort al întregii societăți și al întregului guvern. Dar societatea sprijină instituțiile atunci când vede că ele fac ceea ce trebuie.”

Maia Sandu a spus că sumele investite de Rusia în influențarea alegerilor din Moldova au fost uriașe.

„În Moldova, am estimat că interferența Rusiei în alegeri a reprezentat mai mult de 1% din PIB-ul țării. Sunt bani foarte mulți și pot fi folosiți pentru a mitui judecători, procurori sau persoane care trebuie să ia decizii în timpul procesului electoral. În Moldova au existat partide politice susținute de Rusia care au folosit bani veniți ilegal din Rusia. Dacă judecătorii și procurorii nu aplică legea, atunci Rusia va avea succes.”

„Tineri antrenați în străinătate pentru proteste violente”

Președinta R. Moldova a avertizat că instrumentele folosite de Rusia merg mult dincolo de propagandă și includ atacuri cibernetice, finanțare ilegală și acțiuni de destabilizare.

„Ar trebui să existe mai multă presiune economică asupra Rusiei. Nu cred că Kremlinul este interesat în acest moment să încheie războiul și nu cred că Putin este interesat de negocieri reale de pace. Europa și restul lumii ar trebui să crească presiunea economică asupra Rusiei.”

Ea a spus că lecțiile războiului din Ucraina trebuie învățate de toate statele europene.

„Trebuie să luăm foarte în serios amenințările venite din partea Rusiei și să fim pregătiți atât pentru războiul hibrid, cât și pentru alte forme de agresiune. Vorbim despre atacuri cibernetice, manipularea informației, finanțarea ilegală a partidelor și campaniilor, finanțarea activităților de destabilizare. În Moldova am avut mai multe cazuri în care tineri au fost antrenați în străinătate de Rusia și apoi trimiși în Moldova pentru a organiza proteste violente. Există o gamă largă de instrumente pe care Rusia le folosește și trebuie să ne pregătim pentru asta.”

Roberta Metsola: „Dacă închidem ușa, facem un deserviciu generațiilor viitoare”

În intervenția sa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut ferm extinderea Uniunii Europene către R. Moldova și Ucraina și a spus că acest proces trebuie privit ca o investiție strategică în securitatea Europei.

„Extinderea nu este un act de caritate. Este una dintre cele mai puternice garanții de securitate pe care le putem oferi Balcanilor de Vest, Ucrainei, Moldovei și nouă înșine.”

Metsola a amintit că Parlamentul European a susținut încă din 2022 acordarea perspectivei europene pentru R. Moldova și Ucraina.

„Dacă nu deschidem larg aceste uși, atunci vom face un deserviciu generațiilor și generațiilor de tineri europeni care își doresc această oportunitate și acest acces. Dacă închidem acea ușă, iar aici vorbesc despre Balcanii de Vest, despre Ucraina și Moldova, atunci va fi în interesul altor țări să facă exact opusul. Nu ne putem permite asta într-o perioadă de război și nici într-un moment în care amenințările hibride și interferența democratică cresc peste tot.”

Președinta Parlamentului European a mai spus că integrarea R. Moldova și a Ucrainei trebuie privită ca un câștig pentru întreaga Uniune Europeană.

„Este o poziție constantă a Parlamentului European că extinderea este un câștig pentru toată lumea. Când țara mea a aderat la Uniunea Europeană, împreună cu alte state din Europa Centrală și de Est, am devenit mai siguri, mai prosperi și am avut acces la oportunități. Dacă ne uităm astăzi la contribuția acelor state la Uniunea Europeană, cred că putem spune cu toții că a fost o victorie pentru toate părțile.”

