Președinta Maia Sandu, despre pericolul unui atac militar asupra R. Moldova: „La moment nu vedem acest pericol. Discutăm și cu partenerii noștri din Vest”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, afirmă că, actualmente, nu există premise pentru ca R. Moldova să se confrunte cu un atac militar din partea Federației Ruse. Șefa statului spune că în regiunea transnistreană nu au fost sesizate mișcări care induc pregătirea unor acțiuni militare.

Declarațiile președintei au fost făcute luni seară, 7 martie, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune Pro TV Chișinău.

„Nu există premise să credem că ne vom confrunta cu un asemenea atac. Am spus asta de mai multe ori și vreau să repet și aici. Nu vedem acest pericol. Discutăm și cu partenerii noștri din Vest, inclusiv ieri am avut vizita secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. Dacă vă amintiți, SUA au fost cele care au vorbit despre pericolul războiului din Ucraina. Respectiv, au informații credibile. Am discutat cu ei, am discutat cu altă lume și nu există un asemenea pericol pentru moment și aș vrea, chiar dacă este foarte complicat pentru toți, este foarte stresant să vedem tragedia care se întâmplă în Ucraina, aș vrea totuși să nu exagerăm acest pericol pentru că nu există la moment. Toate deciziile noastre pornesc de la necesitatea asigurării securității și siguranței cetățenilor R. Moldova”, a declarat Maia Sandu.