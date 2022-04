LIVE/ A 50-a zi de război în Ucraina. Medvedev avertizează NATO că dacă Suedia și Finlanda se alătură alianței, Rusia își va întări apărarea în regiunea baltică

Joi, 14 aprilie, este a 50-a zi de război în Ucraina. Ucraina a anunțat că a lovit cu rachete și a avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, crucișătorul „Moscova”. Autoritățile ruse susțin că nava a fost serios avariată în urma unei explozii care s-ar fi produs din cauza unui incendiu la bordul crucișătorului.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război.

Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 13:00 Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei – şi fost preşedinte,a declarat joi că dacă Suedia și Finlanda se alătură NATO, Rusia va avea mai mulți adversari, scrie Tass.

Medvedev a avertizat NATO că dacă Suedia şi Finlanda se alătură alianţei militare conduse de Statele Unite atunci Rusia va trebui să îşi întărească apărarea în regiune, inclusiv prin desfăşurarea de arme nucleare. Potrivit lui Medvedev, Rusia va fi nevoită să-și consolideze forțele terestre, aeriene și navale în regiunea Mării Baltice, pentru a restabili un echilibru militar în cazul în care Suedia și Finlanda aderă la NATO.

Medvedev a precizat că „nu se mai poate vorbi despre vreun statut de neproliferare pentru regiunea baltică” dacă cele două state aderă la alianţa militară.

„Până acum Rusia nu a luat o astfel de decizie (în privința armelor nucleare) și nu avea de gând să o facă. Dar dacă ne este puternic forțată mâna… Să țineți cont că nu noi am vrut asta”, a declarat Medvedev.

UPDATE 12:30 Serviciile secrete britanice susțin că orașele Kramatorsk și Konstantinovka vor deveni următoarele ținte ale Rusiei pentru atacuri. Trupele ruse se pregătesc să-și reia ofensiva și se vor concentra asupra estului Ucrainei, atacul fiind însoțit de lovituri de rachete și artilerie la scară largă, susțin serviciile secrete britanice.

UPDATE 11:50 Ministrul de Externe şi Apărare al Irlandei, Simon Coveney, vizitează, joi, zonele din capitala ucraineană, Kiev, direct afectate de invazia rusă şi se va întâlni cu omologii săi, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, şi ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, scrie BBC.

Departamentul de Afaceri Externe al Irlandei a precizat că discuţiile lui Coveney cu guvernul ucrainean se vor concentra asupra modului în care Irlanda poate continua „să ofere sprijin politic, de securitate şi umanitar Ucrainei, să asiste Ucraina în cererea sa de statut de candidat la UE, să aplice sancţiuni suplimentare ale UE împotriva Rusiei şi să tragă Rusia la răspundere pentru invazia sa brutală şi nejustificată”.

UPDATE 11:00 Primarul orașului Melitopol susține că militarii ruși au răpit peste 100 de localnici „ca să înregistreze filmulețe video cu aceștia pentru Ziua Victoriei”, scrie presa ucraineană.

De la 1 martie, de când militarii ruși au preluat controlul asupra orașului Melitopol, rușii au răpit peste 100 de oameni, susține primarul Melitopolului Ivan Fedorov.

Potrivit primarului, militarii ruși răpesc locuitorii Melitopolului pentru a înregistra filmulețe video pentru 9 mai, Ziua Victoriei.

UPDATE 10:30 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 197 de copii, iar 350 au fost răniți, anunță joi, 14 aprilie, Oficiul Procurorului General al Ucrainei.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 115, Kiev – 105, Harkov – 81, Cernihiv – 54, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 23, Herson – 38, Sumî – 16, Jitomir – 15.

UPDATE 10:02 Viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereshchuk a anunțat că joi, 14 aprilie, vor fi disponibile nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din mai multe zone din Ucraina.

„Din orașele Mariupol, Berdyansk, Tokmak și Energodar până la Zaporojie cu transportul propriu. Severodonetsk – Bakhmut. Lysychansk – Bakhmut. Popasna – Bakhmut. Rubijne – Bakhmut”, anunță Vereshcuk.

Anunțul vine la o zi după că miercuri nu au fost amenajate coridoare, în parte, spusese Vereshchuk, pentru că Rusia nu a putut să-și controleze forțele de pe teren și să respecte încetarea focului local convenită în timp ce oamenii erau scoși din mijlocul teatrelor de operații.

UPDATE 9:45 Reprezentanţii speciali ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi ai Consiliului Europei au făcut apel, joi, la Rusia să înceteze agresiunea şi distrugerea locurilor religioase şi a lăcaşurilor de cult din Ucraina, potrivit unui comunicat comunicat.

„Pe măsură ce atacul militar rusesc împotriva Ucrainei continuă, deplângem victimele războiului şi deplângem milioanele de oameni forţaţi să îşi părăsească locuinţele şi ţara, căutând adăpost şi siguranţă în Ucraina, în Europa şi nu numai. Copiii, femeile şi persoanele în vârstă sunt deosebit de vulnerabile. Multe victime ale războiului suferă traume psihologice profunde”, se arată în comunicat.

UPDATE 9:15 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță joi, 14 aprilei, în cel mai recent raport cu privire la războiul din Ucraina, că trupele ruse își întăresc unitățile în zona Severodonețk.

Armata ucraineană susține că forțele ruse continuă să lanseze lovituri sistematice cu rachete și bombe asupra infrastructurii militare și civile din regiunile Harkov, Donețk și Zaporojie.

UPDATE 8:20 Statele Unite vor furniza Ucrainei 11 elicoptere Mi-17, care anterior erau destinate Afganistanului.

Statele Unite, ca parte a unui nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, vor furniza elicoptere Mi-17, care anterior erau destinate să fie trimise în Afganistan. Acest lucru a fost declarat de secretarul de presă al Departamentului de Apărare al SUA, John Kirby, potrivit „Voice of America”.

UPDATE 8:00 Autoritățile ucrainene anunță că un tir de rachetă a provocat un incendiu la bordul crucișătorului rusesc, „Moscova”, scrie presa ucraineană. Guvernatorul ucrainean al regiunii sudice Odessa, Maxim Marshenko, a declarat că „rachetele Neptun care protejează Marea Neagră au provocat daune majore navei rusești”. Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a declarat într-o intervenție pe YouTube că „s-a petrecut o surpriză cu nava-amiral a flotei ruse din marea Neagră”. Detalii aici

Nava „Moscova” este nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni să se predea și care a primit în replică înjurătura „Navă rusească, du-te…”.

La rândul său, Rusia a admis că nava-amiral a flotei sale din Marea Neagră a fost grav avariată și echipajul a fost evacuat în urma unei explozii. Conform Ministerului rus al Apărării, un incendiu pe crucișătorul de rachete Moscova a provocat explozia muniției, scrie TASS.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser „Moskva” was attacked by „Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66