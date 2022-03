LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina. Militarii ruși continuă să bombardeze orașul Harkov. Peste 2 500 de locuitori din Mariupol au fost uciși în atacurile lansate de ruși

Sunt 19 zile de când armata lui Putin a început invazia în Ucraina. Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică. Negociatorii ucraineni şi ruşi urmează să discute din nou, după ce ambele părţi au citat progrese în cursul weekend-ului. Oficiali americani discută cu omologii europeni şi chinezi în privinţa evenimentelor recente din Ucraina. Violenţele se amplifică, rachetele ruseşti au lovit duminică o bază ucraineană din apropierea graniţei cu Polonia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 11:21 Peste 2 500 de locuitori ai orașului Mariupol au fost uciși de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, transmite Reuters.

UPDATE 11:20 În regiunea Harkov, soldații ruși continuă să bombardeze zonele rezidențiale și infrastructura orașului. Anunțul a fost făcut de conducerea Poliției regiunii Harkov, care a anunțat că există morți și răniți în urma atacurilor cu bombă.

UPDATE 11:15 China neagă că Rusia i-a cerut ajutor militar și economic. Detalii aici

UPDATE 11:10 Tatiana, o ucraineancă din Harkiv, oraș lovit dur de bombardamentele rușilor, s-a refugiat la Lviv, în vestul Ucrainei, cu tot cu animalele ei de companie: 5 pisici, un porumbel și o cioară oarbă. Tânăra, împreună cu animalele ei de companie, este adăpostită acum de o școală din Lviv transformată temporar în centru pentru refugiați. Detalii aici

UPDATE 11:00 A început sesiune de negocieri prin videoconferinţă între Rusia şi Ucraina Detalii aici

UPDATE 10:40 La Biarritz, Franța, activistul local Pierre Affner a intrat în vila fiicei lui Putin, Alta Mira, a schimbat încuietorile și a declarat că vila este pregătită să accepte refugiați din regimul lui Putin, în primul rând refugiați ucraineni. Vila are un total de opt paturi și trei băi. Detalii aici

UPDATE 10:20 Institutul american pentru Studii de Război (ISW) menționează, în cea mai recentă analiză, că Rusia retrage din ce în ce mai mult forțele din desfășurările sale internaționale pentru a le reloca în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 10:15 În Ucraina continuă evacuarea civililor. Pentru ziua de luni, 14 martie, au fost deschise nouă coridoare umanitare. Detalii aici

UPDATE 10:00 Regiunea Severdonețk – ținta unui atac cu bombe: în oraș au izbucnit mai multe incendii. Șeful administrației militare-civile regionale Lugansk: „Rușii declară că vor să aducă pacea, dar de fapt distrug orașe întregi”. Detalii aici

UPDATE 9:41 Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia susţine că un coridor terestru leagă de acum această zonă de regiunea separatistă Donbas din Ucraina, informează luni CNN.

Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, forţele ruse au preluat controlul asupra drumului care leagă Crimeea de Mariupol.

UPDATE 9:30 Forțele armate ucrainene anunță luni, 14 martie, că au distrus în acest weekend o coloană de echipamente rusești. Imagini cu momentul în care coloana de echipamente a fost distrusă au fost surprinse cu un telefon mobil și transmise autorităților ucrainene. Detalii aici

UPDATE 9:10 Fabrica de avioane Antonov, din nordul Kievului, a fost lovită de bombardamente rusești, spun autoritățile din capitală, scrie BBC. Administrația orașului spune că „uzina de avioane Antonov”, nu Aeroportul Antonov, a fost atacată. Fabrica de avioane Antonov este situată pe aerodromul Sviatoshyn, la aproximativ 10 km de centrul orașului Kiev. Detalii aici

UPDATE 9:03 Conform informațiilor preliminare, două persoane au decedat, iar trei au fost transportate la spital după ce o clădire cu 9 etaje din cartierul Obolon, Kiev, a fost lovită de un obuz rusesc. Alte 9 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Detalii aici

UPDATE 8:53 Cel puțin trei civili au murit în localitatea Ohtîrka din regiunea Sumî, Ucraina, în urma bombardamentelor din noaptea trecută, anunță primarul orașului, Pavel Kuzmenko. Detalii aici

UPDATE 8:40 Una dintre femeile însărcinate care a fost rănită în atacul asupra maternității din Mariupol a murit, relatează Nexta.

