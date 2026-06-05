VIDEO Criză în Mitropolia Basarabiei, după un scandal sexual. „BOR nu știe să gestioneze propria rușine”. Paul Palencsar, jurnalist și teolog din România, la Podcast ZdCe

Paul Palencsar, jurnalist și teolog din România, comentează în cadrul Podcast ZdCe criza de imagine din cadrul Mitropoliei Basarabiei și, respectiv, din Patriarhia Română, după demisia Mitropolitului Petru în contextul unui scandal cu tentă sexuală provocat de publicarea în spațiul online a unor imagini video cu caracter intim. El critică modul cum a reacționat față de acest caz atât Mitropolia Basarabiei, cât și Patriarhia Română din care aceasta face parte.

„Încă o dată mi se confirmă faptul că Biserica Ortodoxă Română nu știe să gestioneze propria rușine. Adică atunci când sunt situații de criză, e ca struțul, bagă capul în nisip. (…) Evident că cei care au dat pe piață filmul ăsta au urmărit plecarea lui Petru Păduraru. (…) Este folosit inclusiv ca muniție de Rusia lui Putin pentru a lovi în mișcarea ortodoxă română ca fiind „uite, domnule, ce depravați există acolo, ce mitropolie plină de toate relele pământului”. Și iată că imaginea bisericii are de suferit. „Este o bătălie între țări, între două lumi, lumea europeană și lumea rusă”, a mai concluzionat teologul român.

El a subliniat necesitatea unei asumări mai clare a acestei situații de către Biserica Ortodoxă Română, a unei implicări mai serioase în Republica Moldova și numirii unui nou mitropolit potrivit acestei misiuni.

„Mitropolia Basarabiei are șansa unei renașteri. Este momentul și șansa resetării, a renașterii Mitropoliei Basarabiei, care să fie în 2026 ce trebuia să fie în 1995. (…) Mitropolia Basarabiei este o mitropolie realmente grea, dificilă, care este spațiu ex-sovietic. Pe acolo a fost Stalin, pe acolo s-au făcut deportări, pe acolo s-au făcut crime. (…) Rusia duce acolo bătălii pentru mințile oamenilor. Asistăm la un război hibrid, informațional, cognitiv extrem de dur”, a subliniat Paul Palencsar.