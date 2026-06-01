Marina franceză a interceptat în Atlantic un petrolier aparținând flotei-fantomă ruse supuse sancțiunilor, a declarat Macron

Marina franceză, cu sprijinul țărilor aliate, a interceptat un petrolier din „flota fantomă” rusă în Oceanul Atlantic pe 31 mai, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron pe 1 iunie.

Nava, numită „Tagor”, transporta țiței și produse petroliere rusești și face obiectul sancțiunilor impuse de UE, Regatul Unit și Ucraina, conform bazei de date a agenției de informații militare a Ucrainei privind navele din „flota fantomă”, scrie Kyiv Independent.

Presa ucraineană notează că interceptarea reprezintă una dintre cele mai semnificative acțiuni întreprinse de o marină occidentală împotriva rețelei ruse de eludare a sancțiunilor în apele internaționale.

„Este inacceptabil ca navele să eludeze sancțiunile internaționale, să încalce dreptul maritim și să finanțeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani”, a declarat Macron.

Președintele francez a menționat că petrolierul a plecat din Rusia.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, Moscova s-a bazat pe așa-numita „flotă fantomă” pentru a-și menține exporturile de petrol în ciuda sancțiunilor occidentale.

Rețeaua este formată din petroliere vechi care operează prin intermediul unor companii fantomă, cu structuri opace de proprietate și schimbând pavilionul pentru a ascunde legăturile cu Rusia și a ocoli restricțiile privind exporturile de energie.

Parisul și-a intensificat eforturile de a combate flota fantomă a Rusiei, interceptând nave în apele sale teritoriale în septembrie 2025, ianuarie 2026 și martie, ca parte a unei campanii de combatere a eludării sancțiunilor.

Ucraina a salutat aceste măsuri și a îndemnat în repetate rânduri aliații europeni să actualizeze legislația care permite confiscarea navelor din flota fantomă și redirecționarea încărcăturii acestora în interesul securității europene.