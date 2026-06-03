DW Sankt Petersburg: Umbra dronelor ucrainene peste Rusia

Atacurile cu drone ale Ucrainei au umbrit deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un important eveniment organizat anual de Kremlin. Dronele ajung, mai nou, și pe insula grecească Lefkada, relatează Deutsche Welle (DW).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că dronele au lovit terminalul petrolier din portul Sankt Petersburg și obiective militare din baza navală Kronstadt, insula care găzduiește principalele facilități ale flotei ruse din Marea Baltică.

Liderul ucrainean a descris operațiunea drept un succes al unităților de drone și al serviciilor de informații ucrainene, subliniind că țintele se aflau la aproape 1 100 de kilometri de frontiera Ucrainei.

Potrivit comandantului trupelor ucrainene de drone, Robert Browdi, în urma atacului ar fi fost incendiată și corveta rusească „Boiki”. În numeroase zone ale orașului au fost observate coloane de fum, iar pe rețelele sociale au circulat imagini cu drone aflate în zbor și cu incendii produse în zona portului.

Guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a confirmat avarierea unor obiective de infrastructură, fără a oferi detalii privind amploarea pagubelor. El a precizat că mai multe persoane au fost rănite, însă nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești. În regiunea din jurul orașului, fragmente de drone au provocat și pagube minore unor locuințe.

Atacul a avut ecou și în statele vecine. Estonia, Letonia și Finlanda au emis alerte aeriene, iar ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen, a anunțat că avioane de luptă au fost ridicate pentru monitorizarea spațiului aerian finlandez. Oficialul a precizat că nicio dronă ucraineană nu a pătruns pe teritoriul țării sale.

Ucraina a luat în vizor și alte regiuni din Rusia

În paralel, Ucraina a lansat atacuri și asupra altor regiuni rusești. De altfel, Ministerul Apărării de la Moscova susține că a interceptat 354 de drone. Totuși, lovituri au fost raportate în mai multe zone. De pildă, în regiunea Smolensk au murit doi angajați ai serviciilor de intervenție, iar în regiunea Donețk, anexată de Rusia, cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un autobuz.

Președintele Zelenski a confirmat atacarea unei întreprinderi din regiunea Tambov implicate în producția de armament rusesc. Potrivit unor informații apărute în presa ucraineană și rusă, fabrica produce inclusiv componente pentru tehnică de rachete.

La Sankt Petersburg, atacul a coincis cu deschiderea Forumului Economic Internațional SPIEF. Evenimentul este considerat vitrina economică a Rusiei și este folosit de președintele Vladimir Putin pentru a demonstra că economia rusă continuă să funcționeze, în pofida sancțiunilor occidentale și a războiului din Ucraina. Kremlinul speră să atragă la forum investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din numeroase state, inclusiv din Occident.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a folosit atacul drept argument pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei. El a declarat că „operațiunea militară specială” trebuie continuată tocmai pentru a împiedica astfel de lovituri asupra teritoriului rus. În același timp, Peskov a evitat să precizeze dacă Moscova pregătește represalii imediate, afirmând că eventualele măsuri de răspuns țin de competența Ministerului Apărării.

Drone pe insula grecească Lefkada

În timp ce Ucraina demonstrează că poate lovi ținte aflate la peste o mie de kilometri de granița sa, războiul începe să producă efecte și în alte regiuni ale Europei.

Un exemplu este incidentul din Grecia, unde autoritățile au descoperit în apropierea insulei turistice Lefkada o dronă maritimă de fabricație ucraineană încărcată cu aproximativ 100 de kilograme de explozibil. Atena a protestat oficial pe lângă Kiev, avertizând că astfel de incidente pot pune în pericol siguranța navigației, populația civilă și interesele economice ale Greciei.

DW scrie că, potrivit unor surse din serviciile elene de securitate, drona ar putea avea legătură cu operațiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, utilizată pentru exportul petrolului rusesc în pofida sancțiunilor occidentale. Dacă această ipoteză se confirmă, ar însemna că acțiuni militare asociate războiului din Ucraina au ajuns deja și în bazinul Mării Mediterane.

În nota diplomatică transmisă Kievului, autoritățile de la Atena subliniază că incidentul ar fi pus serios în pericol siguranța navigației maritime. Potrivit guvernului elen, ar fi existat riscul ca civili să fie răniți și să se producă daune importante mediului înconjurător.

Totodată, Grecia avertizează că extinderea activităților militare în regiunea Mediteranei ar putea afecta securitatea națională și interesele sale economice.

În document se mai arată că dreptul Ucrainei la autoapărare nu poate justifica producerea unor astfel de incidente în Marea Mediterană. Atena așteaptă acum o poziție oficială din partea Kievului.