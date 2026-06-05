„Ajunge cu războiul” — Zelenski îl cheamă pe Putin să se întâlnească față în față, pentru a pune capăt războiului. Răspunsul Kremlinului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat o invitație personală președintelui rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă publicată pe 4 iunie, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt celor cinci ani de război pe scară largă, scrie Kyiv Independent.

În răspuns, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Fără îndoială, suntem pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina pe cale pașnică — și pe baza discuțiilor purtate la întâlnirea cu președintele (Donald) Trump de la Anchorage. La acea întâlnire, au fost adresate Rusiei anumite întrebări, astfel încât să putem ajunge la un acord asupra unor compromisuri”, a declarat Putin, potrivit biroului liderului rus.

Scrisoarea a fost publicată la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare asupra orașului Sankt Petersburg, lovind un important terminal petrolier și ținte militare chiar în dimineața în care Putin îi întâmpina pe liderii mondiali în oraș cu ocazia forumului său economic emblematic.

În scrisoare, Zelenski expune argumentele sale privind necesitatea ca Putin să pună capăt luptelor și stabilește condițiile pentru reluarea negocierilor.

„Aproape jumătate din cei 26 de ani de putere în Rusia i-ați petrecut în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.

„Indiferent ce spuneți despre NATO, geopolitică și limba rusă, acest război este alegerea dumneavoastră personală — un război fără un motiv real. Așa îl va aminti istoria”, i-a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a descris eșecul Rusiei de a cuceri Kievul și de a înăbuși rezistența ucraineană în timpul invaziei din 2022, efectele devastatoare ale sancțiunilor internaționale asupra economiei ruse, amploarea uluitoare a pierderilor de personal suferite de Rusia și nemulțumirea crescândă a populației lui Putin pe măsură ce războiul se prelungește — și se apropie tot mai mult de casă.

„(Poporului rus) nu-i plac dronele și rachetele noastre”, a scris președintele.

„Nu le place lipsa de benzină și creșterea constantă a prețurilor. Nu le plac interdicțiile constante. Nu le place intenția ta de a organiza un al doilea val de mobilizare pentru a extinde războiul într-o altă direcție în Ucraina sau pentru a-l îndrepta împotriva altor țări — vecinii Rusiei. Nu le place faptul că nu se întrevede sfârșitul războiului tău”.

Zelenski l-a invitat pe Putin să se întâlnească cu el într-o țară neutră pentru a stabili termenii unui acord de pace. Președintele a spus că este deschis la un armistițiu complet pe durata negocierilor și la începerea discuțiilor de pace cu un schimb de prizonieri „toți pentru toți”.

„Ucraina se oferă să pună capăt acestui război”, a spus el. „Trebuie să o facem cu sinceritate, cu demnitate și să garantăm că nu va mai izbucni un nou război. … Vă propun o întâlnire”.

Zelenski l-a îndemnat pe președintele rus să „stabilească o dată clară pentru întâlnire” și a afirmat că atât Statele Unite, cât și Europa ar trebui să joace un rol în cadrul discuțiilor. De asemenea, el a îndemnat Kremlinul să renunțe la tacticile de tragere de timp, la „diplomația pendulară” și la cererile maximaliste nejustificate, declarând: „Linia frontului este acum linia de la care ar trebui să pornească diplomația”.

„Trebuie să stabilim cum va arăta viitorul pentru toate generațiile viitoare de ucraineni și ruși”, i-a spus Zelenski omologului său rus.

„Dacă dumneavoastră personal nu ajungeți la concluzia că este timpul să puneți capăt acestui război, Ucraina va continua să lupte pentru propria existență. Vom avea pe cei care ne vor susține. Dar și dumneavoastră va trebui să luptați mult mai mult pentru propria existență — nu pentru cea a Rusiei, ci pentru a dumneavoastră”.

După publicarea scrisorii, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat că aceasta va fi transmisă Kremlinului „în mod oficial, pe cale diplomatică”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat răspunsul standard al guvernului rus la demersurile diplomatice din partea Kievului: „Dacă Zelenski dorește să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.”

Până în prezent, Putin a evitat toate încercările de a organiza discuții bilaterale între el și Zelenski, provocându-l pe președintele ucrainean să vină la Moscova. Cu toate acestea, în timpul conferinței de presă de Ziua Victoriei, din 9 mai, Putin a declarat pentru prima dată că ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski într-o țară terță.

În același discurs, Putin a mai spus că crede că războiul din Ucraina se va termina în curând.

Întrebat despre scrisoarea lui Zelenski în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, a spus că „ar fi minunat” ca Putin să se întâlnească cu președintele ucrainean.