Trei petroliere ar fi fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropierea coastei Turciei

Atacuri cu drone au fost semnalate joi asupra a trei petroliere în Marea Neagră, în apropierea coastei de nord a Turciei, a declarat agenția maritimă Tribeca, scrie Reuters.

Petrolierul James II, care naviga sub pavilionul Palau și se afla în curs de balastare, se afla la aproximativ 80 de km nord de zona Turkeli din Marea Neagră în momentul producerii incidentului, a precizat agenția.

Potrivit agenției, petrolierele Altura și Velora, care navigau sub pavilionul Sierra Leone și erau în balast, ar fi fost atacate într-o zonă din apropiere în timp ce efectuau o operațiune de transfer între nave.

Agenția a precizat că la fața locului au fost trimise nave de pază de coastă pentru a acorda asistență, iar toți membrii echipajului de pe petrolierele respective se aflau, potrivit informațiilor, în stare bună.

Moscova și Kievul și-au atacat frecvent porturile și petrolierele de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu mai bine de patru ani. Niciuna dintre cele două țări nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru noul atac semnalat.