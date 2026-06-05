LIVE TEXT „Nu văd rostul”, a declarat Putin referitor la posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1563

UPDATE 21:15 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat, în cadrul unei sesiuni a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, scrisoarea deschisă a omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, în care acesta îl invita pe liderul rus la negocieri, potrivit BBC.

Putin a povestit despre un telefon primit de la un reprezentant al comunității de afaceri ruse la mijlocul lunii mai: acesta i-ar fi spus despre o invitație de a veni la Kiev. Putin nu a menționat numele omului de afaceri, dar a subliniat că îl cunoaște de mult timp.

Potrivit lui Putin, pe 21 mai, acest om de afaceri a vizitat Kievul și s-a întâlnit cu Vladimir Zelenski la reședința acestuia. Apoi, acesta l-a sunat pe președintele Rusiei și i-ar fi transmis o cerere din partea președintelui ucrainean privind o întâlnire pentru negocieri. Cu toate acestea, a doua zi, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat, potrivit lui Putin, un atac asupra unui cămin studențesc din Starobelsk. Și atunci, Putin, după cum susține, l-a sunat pe vechiul său cunoscut cu întrebarea: „Ce a fost asta?”

Omul de afaceri, potrivit lui Putin, a promis că va pune această întrebare omologului său de la Kiev, dar nu au mai vorbit la telefon. Răspunzând la întrebarea privind disponibilitatea sa de a se întâlni cu Zelenski, Putin a spus că nu vede rostul acestui lucru, după care s-a adresat militarilor ruși aflați pe front cu următoarele cuvinte: „Lucrați, fraților”.

UPDATE 17:13 Ucraina a lovit cinci nave de marfă rusești utilizate pentru a sprijini armata rusă, au anunțat Forțele ucrainene pentru sisteme fără pilot.

Navele rusești folosite pentru logistica militară au devenit ținte frecvente ale atacurilor ucrainene menite să perturbe lanțurile de aprovizionare militare ale Moscovei, notează Kyiv Independent.

Printre navele vizate se numărau una în apropierea orașului Berdiansk din regiunea Zaporijjea, două în apropierea orașului Yalta din regiunea Donețk și două în apropierea orașului Mariupol din regiunea Donețk.

„Orice navă implicată în logistica militară a inamicului sau în exploatarea ilegală a resurselor din teritoriile ocupate finanțează, de fapt, continuarea războiului împotriva Ucrainei și constituie, prin urmare, o țintă legitimă”, au declarat Forțele Sistemelor Fără Pilot.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a declarat că două nave de marfă străine care transportau 25 de cetățeni azeri au fost ținta unui atac cu drone în noaptea de 5 iunie.

Cinci cetățeni azeri au fost uciși în atac, iar alți trei au fost răniți și spitalizați în orașul Yeysk din regiunea Krasnodar din Rusia.

Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului nu a precizat dacă atacul a fost efectuat de drone ucrainene sau ruse. Nici Ucraina, nici Rusia nu au comentat decesele cetățenilor azeri deocamdată.

Navele vizate de atac se îndreptau din Turcia către orașul Rostov-pe-Don din Rusia pentru a încărca cereale, a relatat agenția de presă azeră AzerNews.

Nava Natra, care naviga sub pavilionul Belize, avea 12 membri ai echipajului la bord. Nava ar fi fost lovită de patru drone, doi membri ai echipajului pierzându-și viața. Nava Zirkon, care naviga sub pavilionul Palau, avea 14 membri ai echipajului. Aceasta a fost, de asemenea, lovită de patru drone, trei marinari pierzându-și viața, potrivit AzerNews.

Toți membrii echipajului de pe cele două nave erau cetățeni azeri angajați în baza unor contracte maritime individuale, a relatat presa.

UPDATE 17:00 În dimineața zilei de vineri, 5 iunie, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ulterior, Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au confirmat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța le aparține.

Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că, în total, patru drone au ieșit de sub controlul Forțelor Navale ale Ucrainei. Două s-au autodetonat, iar încă două au explodat în largul Mării Negre, la 145 de kilometri de Constanța.

UPDATE 14:07 În regiunea Kiev, în urma atacului de dimineață al Federației Ruse, patru persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite, au anunțat salvatorii.

Forțele ruse au lovit o clădire administrativă a uneia dintre întreprinderile din industria alimentară a regiunii.

Președintele Volodimir Zelenski a scris că lista „victoriilor” recente ale Rusiei s-a completat în câteva zile cu fabrica „Yagotynske pentru copii”, care producea alimente pentru copii. În regiunea Kiev, operațiunile de salvare continuă la locul atacului – unitățile Serviciului Național de Urgență au stins deja incendiul. Până în prezent, se știe că sunt șapte răniți. Patru persoane și-au pierdut viața.

„De asemenea, pe această listă se află depozite alimentare și serviciul poștal din regiunea Dnipropetrovsk, o ambulanță în Herson, o clădire școlară în regiunea Sumî, infrastructura portuară din regiunea Odesa, clădiri de locuințe obișnuite și o clinică medicală în regiunea Harkiv”, a transmis președintele ucrainean.

UPDATE 13:55 În noaptea de 4 spre 5 iunie (începând cu ora 18:00 pe 4 iunie), armata rusă a lansat două rachete aeriene ghidate X-59/69 și 216 drone de atac.

Conform datelor preliminare, la ora 07:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 198 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 16 drone de atac în 13 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 12 locații. Rachetele aeriene ghidate nu și-au atins țintele, conform Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 09:22 În regiunea Sumî, în timpul nopții, în urma unui atac al dronelor rusești asupra zonei rezidențiale din orașul Konotop, 5 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii.

A izbucnit un incendiu la o locuință privată și au fost avariate 4 locuințe.

„Dimineața, pe 5 iunie, inamicul a atacat orașul Bilopillia. A ars o clădire agricolă. Toate focarele de incendiu au fost stinse. Nu au existat victime”, au anunțat pompierii.

UPDATE 09:20 În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacurilor rusești.

În timpul nopții, armata rusă a lansat atacuri asupra orașului Pavlohrad și comunității Troițka din raionul Pavlohrad. În urma atacului, o femeie a murit, iar alți doi bărbați au fost răniți. Au fost avariate o întreprindere și locuințe private. De asemenea, a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipele de intervenție.

În raionul Samariv, în comunitatea Pereshchepynska, un imobil rezidențial privat a fost avariat în urma bombardamentelor.

În raionul Sînelnîkove, inamicul a atacat comunitățile Șahtarska și Mikolaivska. Au fost avariate blocuri de locuințe, o stație de alimentare cu combustibil și mijloace de transport.

UPDATE 09:10 În Zaporijjea, o femeie a murit în urma unui atac rusesc, iar alte 16 persoane au fost rănite.

În seara zilei de 4 iunie, armata rusă a lansat un atac cu o dronă asupra orașului Zaporijjea.

Preliminar, o femeie a murit în urma atacului, iar alte 16 persoane au fost rănite. În urma atacului, au fost avariate 3 autovehicule și geamurile unui bloc de locuințe.

Psihologii Serviciului Național de Salvare au acordat asistență psihologică unui număr de 16 persoane, dintre care un copil.

UPDATE 08:30 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat o invitație personală președintelui rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă publicată pe 4 iunie, propunându-i o întâlnire față în față pentru a pune capăt celor cinci ani de război pe scară largă, scrie Kyiv Independent.

În răspuns, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

„Fără îndoială, suntem pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina pe cale pașnică — și pe baza discuțiilor purtate la întâlnirea cu președintele (Donald) Trump de la Anchorage. La acea întâlnire, au fost adresate Rusiei anumite întrebări, astfel încât să putem ajunge la un acord asupra unor compromisuri”, a declarat Putin, potrivit biroului liderului rus.

Scrisoarea a fost publicată la o zi după ce Ucraina a lansat un atac de amploare asupra orașului Sankt Petersburg, lovind un important terminal petrolier și ținte militare chiar în dimineața în care Putin îi întâmpina pe liderii mondiali în oraș cu ocazia forumului său economic emblematic.

În scrisoare, Zelenski expune argumentele sale privind necesitatea ca Putin să pună capăt luptelor și stabilește condițiile pentru reluarea negocierilor.

„Aproape jumătate din cei 26 de ani de putere în Rusia i-ați petrecut în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.