O mină marină descoperită pe o plajă din România, neutralizată de geniștii români

Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17:40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14:45, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) de la București.

Scafandrii militari, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15:45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, a precizat MApN.

În noaptea de 29 mai, o dronă a căzut pe un bloc din centrul Galațiului. Drona a explodat, iar două persoane au suferit arsuri și alte 70 de persoane au fost evacuate.