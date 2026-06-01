LIVE TEXT Armata rusă a atacat regiunea Donețk. Cinci persoane au suferit răni. Război în Ucraina, ziua 1559

UPDATE 19:52 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac aerian rus asupra orașului Drujkivka, regiunea Donețk, a raportat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Cinci blocuri de locuit au fost avariate. Într-unul dintre acestea a izbucnit un incendiu.

De asemenea, rușii au bombardat alte câteva blocuri și un garaj în orașul Bilozerske, din raionul Pokrovsk.

UPDATE 18:18 Trupele ruse au lansat un atac asupra secției de maternitate a unui spital din regiunea Odesa, a anunțat Oleg Kipper, șeful Administrației Regionale din Odesa.

Potrivit lui Kipper, în secție se aflau șase femei care născuseră, împreună cu nou-născuții lor, iar o femeie era în travaliu. Pacientele și personalul medical nu au suferit răni.

În urma atacului, secția de maternitate și clădirile administrative ale spitalului au fost avariate. Fațada, ușa și peste 30 de ferestre ale unității medicale au fost avariate. Lucrările de remediere a pagubelor continuă.

UPDATE 18:08 În luna mai, Forțele Armate ale Ucrainei au efectuat un număr record de atacuri asupra infrastructurii petroliere din Rusia de la începutul războiului la scară largă. Din această cauză, țara s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil chiar în plin sezon turistic, scrie Bloomberg, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Potrivit agenției, în luna mai Ucraina a atacat cel puțin de 16 ori instalații rusești de producție a combustibilului. Opt dintre cele mai mari zece rafinării de petrol din Rusia au fost lovite de drone, iar unele obiective au fost atacate de mai multe ori consecutiv.

UPDATE 13:30 În noaptea de 1 iunie (începând cu ora 18:00 din 31 mai), armata rusă a atacat cu 265 de drone asupra Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 228 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 27 de drone de atac în 18 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 12 locații.

UPDATE 10:22 În regiunea Harkiv, drone rusești au atacat centrul regional și suburbiile, patru femei fiind rănite.

În urma uneia dintre loviturile înregistrate într-un cartier rezidențial din cartierul Osnovianski al orașului Harkiv, au fost distruse două garaje, în care a izbucnit un incendiu.

De asemenea, au fost avariate clădiri de locuințe cu mai multe etaje, autoturisme și garaje.

UPDATE 10:05 În regiunea Cernihiv, 8 persoane, printre care trei copii, au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone, conform salvatorilor.

În satul Snovske, din raionul Koriukivka, un foc a izbucnit la Casa de Cultură în urma loviturii.

În localitatea Ripkî, un atac a avariat o locuință privată.

UPDATE 08:50 Șase persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone lansat de forțele ruse asupra regiunii Odesa, în noaptea de duminică spre luni, 1 iunie. Două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper.

Potrivit autorităților locale, atacul a vizat atât infrastructura rezidențială, cât și obiective industriale. În orașul Odesa, o dronă de atac a lovit primul etaj al unui bloc de locuințe. În urma impactului, apartamentele, fațada și balcoanele de la etajele unu până la patru au fost parțial distruse. De asemenea, au fost avariate geamurile clădirii și mai multe automobile parcate în apropiere. Doi locatari au fost răniți.

Alte trei persoane au suferit răni după ce dronele au lovit case de locuit, provocând distrugerea unor apartamente și incendii ulterioare.

Autoritățile au raportat și lovituri asupra unor depozite, a unui hangar cu grâu și a unei clădiri administrative neutilizate. O persoană a fost rănită în urma acestor atacuri.