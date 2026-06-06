LIVE TEXT Dronele ucrainene au preluat controlul aerian asupra unei rute terestre către Crimeea, potrivit armatei din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1564

UPDATE 18:15 Operatorii de drone din cadrul Regimentului 3 Forțe de Operațiuni Speciale al Ucrainei au preluat controlul aerian asupra unei părți a rutei terestre de aprovizionare a Rusiei către Crimeea ocupată, a anunțat armata ucraineană pe 6 iunie, potrivit Kyiv Independent.

Conform comunicatului, dronele ucrainene sunt capabile să atace echipamentele și infrastructura logistică ruse de-a lungul traseului Melitopol – Chonhar din sudul Ucrainei, care duce către Crimeea, ocupată de Rusia din 2014.

„Acesta este doar începutul. Urmează și altele”, a declarat armata ucraineană, publicând un videoclip care ar arăta, se pare, atacuri cu drone.

Regimentul a declarat că acest lucru a complicat aprovizionarea militară rusă și logistica de combustibil către Crimeea. În ultimele săptămâni, peninsula a continuat să se confrunte cu penuria de combustibil, cauzată de o combinație de atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare, precum și asupra infrastructurii petroliere.

UPDATE 15:12 În Zaporijjea, numărul persoanelor rănite în urma atacului cu dronă care a avut loc sâmbătă dimineața a crescut la șapte. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, potrivit Ukrinform.

„Sunt deja șapte răniți, inclusiv doi copii: numărul victimelor atacului inamic de azi dimineață asupra Zaporijjea este în creștere”, a scris el.

A fost necesară asistență medicală pentru cinci femei și doi copii – o fetiță de trei ani și un băiețel de nouă ani.

UPDATE 12:25 Armata ucraineană a efectuat atacuri la scară largă în mai multe regiuni rusești în noaptea de 6 iunie, ajungând până la 1000 de kilometri adâncime în teritoriul rus și lovind mai multe ținte, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit lui Zelenski, dronele ucrainene au zburat aproximativ o mie de kilometri și au vizat arsenalele și bazele navale rusești din orașul portuar istoric Kronstadt, lângă Sankt Petersburg. Dronele au lovit, de asemenea, un depozit de petrol din regiunea Krasnodar, la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina, a adăugat el.

„Este timpul să punem capăt acestui război. Dar conducătorul Rusiei vrea să continue lupta. De aceea, sancțiunile ucrainene împotriva acestei agresiuni funcționează”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

UPDATE 10:45 Forțele ruse au efectuat un alt atac cu drone asupra orașului Zaporijjea în dimineața zilei de 6 iunie, soldat cu un incendiu și răniți.

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform.

„Rușii continuă să atace Zaporijjea. O dronă a provocat un incendiu într-o parcare din apropierea unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje dintr-unul dintre cartierele orașului”, a scris Fedorov.

El a adăugat că, conform informațiilor preliminare, o femeie a fost rănită. Anterior, Fedorov a raportat că forțele ruse lansau drone asupra centrului regional. Atacurile au provocat pagube instalațiilor de infrastructură critică și industrială.

Doi angajați ai uneia dintre instalațiile vizate au pierdut contactul după atac. Ulterior s-a confirmat că au fost uciși.

UPDATE 09:15 Armata ucraineană ar fi efectuat atacuri la scară largă asupra diferitelor regiuni rusești în noaptea de 6 iunie, lovind mai multe ținte, inclusiv orașul portuar istoric Kronstadt, lângă Sankt Petersburg, conform Kyiv Independent.

Atacul raportat are loc înainte de ultima zi a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, forumul anual din orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la siguranța orașelor majore rusești.

Locuitorii locali au raportat că au văzut nori de fum ridicându-se din zona din jurul Uzinei Maritime Kronstadt – un șantier naval rusesc situat la aproximativ 30 de kilometri de Sankt Petersburg, au relatat canalele media rusești Telegram.

Locația exactă a atacului nu a fost imediat clară. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată drone zburând deasupra orașului înainte de atacul raportat.

Cel mai recent atac asupra regiunii a avut loc la doar câteva zile după ce forțele ucrainene au lovit Terminalul Petrolier de la Sankt Petersburg, în regiunea Leningrad din Rusia, în primele ore ale zilei de 3 iunie. Atacul a avut loc în timp ce demnitarii soseau pentru Forumul Economic din 2026.