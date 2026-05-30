LIVE TEXT Armata rusă a atacat o cale ferată în Zaporijjea. Mecanicul a fost ucis și alți muncitori răniți. Război în Ucraina, ziua 1557

UPDATE 18:00 Pe 30 mai, forțele militare rusești au atacat infrastructura feroviară din regiunea Zaporijjea cu o dronă, ucigând un mecanic de locomotivă. Potrivit Ukrinform, Ministerul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor din Ucraina a relatat acest lucru pe Facebook.

„Rusia continuă să atace infrastructura feroviară și lucrătorii din industrie. Astăzi, în Zaporijjea, un dronă a lovit o locomotivă diesel”, se arată în comunicat.

Mecanicul a fost ucis în atac. Un al doilea atac a avariat și o locomotivă electrică.

„Încă o dată, Rusia demonstrează că țintele sale sunt infrastructura civilă și oamenii care mențin sistemul de transport și economia țării în funcțiune”, a subliniat ministerul.

UPDATE 15:10 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 40 au fost rănite în urma atacurilor rusești din ultima zi care au vizat mai multe regiuni din Ucraina, au declarat autoritățile locale pe 30 mai, conform Kyiv Independent.

Rusia a lansat 290 de drone, dintre care 279 au fost interceptate de apărarea aeriană ucraineană, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Rusia a lansat, de asemenea, o rachetă Iskander-M și șase rachete de croazieră Kh-101, dintre care cinci au fost interceptate.

Nouă drone au evitat apărarea și au lovit șapte locații, în timp ce s-au înregistrat căderi de resturi în zece locuri. Două rachete nu au reușit să-și atingă țintele, iar detaliile nu au fost încă confirmate.

În regiunea Sumî, un atac rusesc peste noapte a distrus o gară din Șostka și a deteriorat infrastructura gării cu lovituri directe de la câteva zeci de drone kamikaze, a raportat Oleksii Kuleba, viceprim-ministrul Ucrainei pentru restaurare și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor.

„Gara civilă, de unde sute de locuitori ai regiunii Sumî pornesc zilnic pentru a-și desfășura activități pașnice, a devenit încă o țintă a statului terorist”, a declarat Kuleba.

Nu au existat victime în rândul personalului sau al pasagerilor, deoarece oamenii se aflau în adăposturi în timpul atacului, a adăugat el.

În atacuri separate din regiunea Sumî, un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost ucis într-un atac cu drone rusești, iar două persoane au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleh Hryhorov. În total, 19 așezări din regiunea Sumî au fost vizate.

În regiunea Harkov, două persoane au fost ucise și trei rănite, a raportat guvernatorul Oleh Syniehybov. Rusia a vizat 19 așezări, inclusiv orașul Harkov, a adăugat Syniehubov.

O persoană a fost ucisă și alte șase au fost rănite în regiunea Donețk, a declarat guvernatorul local Vadym Filashkin, regiunea rămânând una dintre cele mai disputate zone de pe linia frontului.

În partea regiunii Herson controlată de Ucraina, forțele rusești au vizat 34 de așezări, inclusiv orașul Herson, rănind 21 de persoane, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

UPDATE 12:52 În Zaporijjea, o persoană a murit și alta a fost rănită în utma unui atac rusesc. Victima a primit asistența medicală necesară. Informațiile despre numărul răniților sunt în curs de clarificare, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean.

„O clădire rezidențială cu două etaje și trei mașini au fost avariate. Acoperișul unei clădiri înalte a luat, de asemenea, foc. Salvatorii au stins incendiul”, mai comunică serviciul.

Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului.

UPDATE 09:40 În noaptea de 30 mai, armata rusă a efectuat un atac masiv asupra orașului Șostka. Clădiri rezidențiale și nerezidențiale, clădiri administrative și unități de transport au fost avariate. Informația a fost raportată de Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Salvatorii au stins incendiile și au examinat simultan zonele avariate în mai multe locații. Din cauza amenințării unor atacuri repetate, lucrările au fost suspendate temporar.

Dimineața, o dronă a lovit una dintre benzinăriile din Sumî, provocând un incendiu”, potrivit Serviciului ucrainean de Urgență.

Toate sursele de ardere au fost eliminate. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.