LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina. UE va adopta mâine cel de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

A 16-a zi de război în Ucraina a început cu bombardamente în Mariupol, Dnipro și Luțk. Rusia a acuzat Ucraina că ar produce armament biologic și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Occidentul pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Autoritățile ucrainene susțin că peste 100 000 de ucraineni au fost evacuați în ultimele două zile.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 21:17 Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, a fost răpit de armata rusă. Anunțul a fost făcut de Kyrylo Timoșenko, șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei, și de Anton Gerașcenko, consilierul ministrului afacerilor interne. Detalii aici.

UPDATE 20:54 Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a afirmat că forțele rusești au găsit „dovezi” privind existența unor laboratoare de arme biologice în Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 20:08 Turcia își mută ambasada de la Kiev în orașul Cernăuți, în contextul unui eventual atac planificat al Rusiei asupra capitalei Ucrainei, a declarat vineri, 11 martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Turciei, Tanju Bilgic. Detalii aici.

UPDATE 19:49 Cel puțin 1.582 de locuitori ai Mariupol, oraș asediat de armata rusă, au murit de la începutul ofensivei Federației Ruse asupra Ucrainei, anunță Consiliul orășenesc Mariupol. Detalii aici.

UPDATE 19:14 UE va adopta sâmbătă, 11 martie, cel de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, scrie NEXTA.

UPDATE 18:56 În cele 12 zile de asediere a orașului Mariupol de către armata rusă, 1.582 de civili au fost uciși, scrie NEXTA.

UPDATE 18:52 Federația Rusă nu va putea contracta împrumuturi de la FMI și Banca Mondială. Președintele SUA anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei. Detalii aici.

UPDATE 18:19 Consiliul Federal Elvețian a aprobat alocarea a 80 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 85 de milioane de dolari) pentru asistență umanitară Ucrainei și refugiaților ucraineni. Detalii aici.

UPDATE 18:18 Comandamentul Forțelor Aeriene din Ucraina anunță că în după-amiaza zilei de vineri, 11 martie, avioanele rusești au atacat, din spațiul aerian ucrainean, localitatea Kopani din Belarus. Detalii aici.

UPDATE 18:10 Ambasada R. Moldova în Ucraina informează că, zilnic, sunt organizate curse de trenuri de evacuare din diferite localități ale Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 17:36 Bulgaria s-a oferit să găzduiască posibile negocieri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său rus Vladimir Putin, în timp ce atacul rus asupra Ucrainei se intensifică. Detalii aici.

UPDATE 17:35 Parlamentul European și Legislativul ucrainean au lansat o pagină web comună. Site-ul arată modul în care UE a sprijinit Ucraina din 2014. Detalii aici.

UPDATE 17:08 Posturile de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” au fost sancționate de Consiliul Audiovizualului pentru modul în care au reflectat criza de securitate și invazia Rusiei asupra Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 17:06 Primarul orașului Odesa, Ghenadii Truhanov, susține că Rusia intenționează să invadeze orașul Odesa dinspre localitatea Voznesensk, Nikolaev, și prin regiunea transnistreană. Potrivit primarului, Rusia și-ar putea întoarce și navele din Crimeea spre Odesa, iar astfel orașul ar putea să fie complet înconjurat. Detalii aici.

UPDATE 16:55 Canada a impus sancțiuni împotriva a cinci persoane din Rusia, inclusiv în privința miliardarului Roman Abramovici și a interzis 32 de companii și entități guvernamentale rusești să primească echipamente de apărare sau bunuri din Canada. Joi, 10 martie, Roman Abramovici, proprietarul echipei de fotbal FC Chelsea, este unul din cei șapte oligarhi sancționați de guvernul Marii Britanii. Detalii aici

UPDATE 16:40 MApN confirmă informațiile potrivit cărora, aseară, în spațiul aerian românesc a intrat o dronă care a venit dinspre Ucraina și a trecut ulterior în Ungaria. Armata Română nu a putut identifica vehiculul aerian. Detalii aici

UPDATE 16:28 Un consilier al ministrului Apărării al Ucrainei susține că drona, care s-a prăbușit în Zagreb, nu aparține Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 16:13 Oleksi Arestovici, consilier al șefului cancelariei prezidențiale de la Kiev susține că trupele ruse nu au făcut niciun progres în ultimele 24 de ore. Potrivit lui, armata ucraineană a organizat contratacuri, scrie The Guardian.

„Inamicul nostru a fost oprit practic în toate direcțiile de lovituri aeriene, tiruri cu rachete și atacuri terestre”, a declarat consilierul prezidențial.

UPDATE 16:00 Lanțul hotelier Mariott anunță că suspendă toate proiectele din Rusia și își închide biroul din Moscova. Detalii aici

UPDATE 15:55 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat vineri, 11 martie, într-un nou video adresat cetățenilor că Ucraina a ajuns la un punct de cotitură strategic în războiul cu Rusia și că țara sa se află pe drumul spre victorie. Detalii aici

UPDATE 15:26 Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a anunțat vineri, 11 martie, printr-un mesaj pe Facebook că Rusia pregătește un atac terorist la centrala nucleară de la Cernobîl pe care va încerca să îl pună pe seama Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 15:05 Ambasada Federației Ruse la București le cere rușilor din România să anunțe misiunea diplomatică, dacă sunt discriminați, dacă sunt victime ale violenței sau dacă sunt amenințați. Detalii aici

UPDATE 14:32 Marea Britanie îngheață activele și impune interdicții de călătorie pentru cei 386 de deputați ai Dumei de Stat ruse care au votat pentru independența celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, scrie BBC. Detalii aici

UPDATE 14:04 Rușii care spun că le este rușine de „operațiunea militară specială” a Federației Ruse în Ucraina nu sunt ruși adevărați, a declarat vineri, 11 martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Detalii aici

UPDATE 13:40 Vicepreşedinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri, 11 martie, la Bucureşti, în prima sa vizită în România de la preluarea mandatului. Detalii aici

UPDATE 13:16 O dronă ucraineană de recunoaștere s-a prăbușit în capitala croată Zagreb fără să provoace victime, a anunţat portalul de ştiri 24sata, care a citat un comunicat al Ministerului de Interne croat ce menţionase prăbuşirea unui obiect neidentificat. Detalii aici

UPDATE 13:07 Alte două companii aeriene – Air Astana din Kazahstan și Pegasus Airlines din Turcia – suspendă toate zborurile din și înspre Rusia. Detalii aici

UPDATE 13:00 O tânără ucraineană din satul Kandybino, regiunea Nikolaev, una dintre regiunile grav afectate de luptele și atacurile cu bombă lan. Detalii aici

UPDATE 12:28 Marianna Podgurskaya, tânăra însărcinată care a fost rănită în urma bombardamentelor armatei ruse asupra maternității din Mariupol, Ucraina, a născut o fetiță. Conform presei din Ucraina, atât mama, cât și copilul sunt bine. Detalii aici

UPDATE 12:25 Primarul orașului Harkov declară că 48 de școli din oraș au fost distruse de bombardamentele ruse, scrie The Guardian.

„Până astăzi, 48 de școli (din Mariupol -n.r.) au fost distruse”, a declarat primarul Ihor Terekhov, într-o intervenție televizată.

Orașul din estul Ucrainei are o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori.

UPDATE 12:20 Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukaşenko, a zburat la Moscova pentru a avea o întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin. Potrivit agenției de presă BELTA, la Moscova, Lukaşenko a fost întâlnit la aeroport de ambasadorul Belarusului în Rusia, Vladimir Semașko. Detalii aici

UPDATE 12:06 Ucraina deschide vineri, 11 martie, noi coridoare pentru evacuarea orașelor din jurul Kievului, dar și alte regiuni, scrie BBC.

Ucraina încearcă să deschidă vineri coridoare în mai multe regiuni, iar rutele planificate sunt:

UPDATE 11:43 Guvernul Elveției a donat R. Moldova un lot de peste 20 de tone de ajutor umanitar pentru a susține țara noastră în gestionarea crizei refugiaților. Lotul conține corturi adaptate pentru vreme rece, încălzitoare, pături și echipamente de bucătărie, anunță Biroul de cooperare al Elveției în R. Moldova. Detalii aici

UPDATE 11:42 Localitatea Baryshevka, de la periferia capitalei Kiev a fost vineri dimineață ținta unui atac cu rachete lansat de soldații ruși. Despre asta a anunțat președintele administrației regionale de la Kiev, Oleksiy Kuleba. Detalii aici

UPDATE 11:40 Forţele ruse caută să încercuiască principalele oraşe ucrainene, între care şi capitala Kiev, a declarat joi un înalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apărării. Detalii aici

UPDATE 11:20 Liderul de la Kremlin a declarat vineri, 11 martie, că intenționează să permită voluntari din Orient să lupte împotriva forțelor ucrainene. Totodată, Putin ar fi aprobat predarea către rebeli a tuturor sistemelor de rachete, care au fost capturate de la armata ucraineană, informează Reuters. Detalii aici

UPDATE 11:17 Rețeaua globală de fast-food McDonald’s va închide temporar toate cele 850 de restaurante din Rusia, începând cu 14 martie. Detalii aici

UPDATE 11:00 Forțele armate ale Ucrainei susțin că au doborât un avion de luptă rusesc Suhoi-25, un avion de atac gândit pentru bombardamente și pentru sprijinul aer-sol.

Another Russian fighter jet SU-25 was shot down i Ukraine.



Photos: General Staff of the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/SJnZyuvXyL