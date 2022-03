VIDEO/ O dronă de fabricaţie sovietică de tip Tu-141, folosită de Ucraina, s-a prăbuşit în capitala croată Zagreb

O dronă de fabricaţie sovietică de tip Tu-141, folosită de Ucraina, s-a prăbuşit în noapte de joi spre vineri în Parcul Jarun, în capitala croată Zagreb, a anunţat poliţia, iar presa scrie că pare să fie vorba despre o dronă de recunoaştere, folosită recent de forţele ucrainene, relatează AFP.

Autorităţile croate au închis accesul în zonă, un parc situat la şase kilometri de centrul Zagrebului. Ele nu au oferit detalii despre tipul aeronavei.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo