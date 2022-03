LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina. Ministerul rus de Externe: Rusia este pregătită să negocieze cu partea ucraineană pentru a preveni vărsarea de sânge

A început a opta zi a atacului lui Putin asupra Ucrainei. Explozii puternice au fost auzite în Kiev și în alte orașe ucrainene în noaptea de miercuri spre joi dimineață. Ora 06:47, sirenele de alarmă răsună în orașul ucrainean Nicolaev, iar oamenii sunt îndemnați să se adăpostească în zone sigure. Herson, cel mai mare oraş din apropierea graniţei cu peninsula Crimeea, a fost capturat de armata rusă. Între timp, Pentagonul raportează că sutele de vehicule blindate rusești, care se îndreaptă spre Kiev, „rămân blocate pe traseu”.

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri, 2 martie, o rezoluție prin care condamnă ofensiva Rusiei asupra Ucrainei și îi cere acesteia să-și retragă imediat toate forțele din Ucraina. Documentul a fost votat de 141 de ţări.

Duminică, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina joi, 3 martie. LIVE TEXT:

UPDATE 16:45 Ministerul rus de Externe: Rusia este pregătită să negocieze cu partea ucraineană pentru a preveni vărsarea de sânge, anunță presa rusă.

UPDATE 16:36 Partea ucraineană confirmă: „Suntem în drum spre negocierile cu partea rusă”. Detalii aici

UPDATE 16:19 Primarul orașului Mariupol, sudul Ucrainei, Vadym Boichenko, acuză armata rusă că a provocat o „catastrofă umanitară” în oraș.

„Blochează furnizarea și repararea energiei electrice, apei și căldurii. Au avariat și căile ferate. Au distrus poduri și trenuri ca să nu putem evacua femeile, copiii și bătrânii din Mariupol”, se menționează într-un mesaj postat de Consiliul Local din Mariupol.

Mariupol. The mayor says bridges and trains are destroyed, so it’s hard to evacuate people. No water, no electricity. Authorities try to rebuild infrastructure but also organize “green corridor”. pic.twitter.com/DAQ7YocNaH — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 3, 2022

UPDATE 15:57 Delegația ucraineană a ajuns în Belarus pentru a continua negocierile cu reprezentanții ruși în vederea încheierii unui armistiţiu, transmite RIA Novosti.

Potrivit consilierului prezidențial Vladimir Medinsky, a doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia va avea loc în regiunea Brest.

Potrivit acestuia, Moscova a format un bloc de propuneri din trei părți, dedicate aspectelor militare-tehnice, umanitare-internaționale și politice ale așezării.

Primele negocieri care au avut loc luni la frontiera belaruso-ucraineană nu au adus rezultate tangibile.

Citiți și: VIDEO/ UPDATE. Prima zi a negocierilor de la „casa pescarului”, dintre Rusia și Ucraina, în Belarus, s-a încheiat. Părțile se întorc în capitalele celor două țări, iar ulterior vor relua discuțiile

UPDATE 15:53 Cum poți ajuta refugiații din Ucraina.

UPDATE 15:50 O rachetă sau o bombă a lovit o navă de marfă înregistrată în Bangladesh în portul ucrainean Olvia de la Marea Neagră, ucigând unul dintre membrii echipajului, a anunțat joi, proprietarul navei. Sunt în curs operațiuni de salvare a celorlalți membri ai echipajului, scrie Digi 24.

Missile or Bomb Hit a Bangladeshi Owned Cargo ship at The Ukrainian Black Sea Port of Olvia, One engineer Was killed, Pijush Dutta. Efforts Were Underway to Rescue the Others from the Vesselhttps://t.co/MeRMnIjDUA#UkraineRussiaWar #Bangladesh pic.twitter.com/ySrLu6lKbE — Big Breaking (@BigBreakingNow) March 3, 2022

UPDATE 15:40 Prim-ministrul Georgiei Irakli Garibashvili a semnat astăzi o cerere de aderare la Uniunea Europeană. „Cererea de aderare la UE este o altă etapă importantă pe calea integrării europene a Georgiei – o etapă care deschide o nouă pagină în istoria noastră”, a spus Garibashvili. Detalii aici.

UPDATE 15:38 Kaufland Moldova se alătură eforturilor de susținere a persoanelor refugiate din Ucraina și organizează o colectă de alimente neperisabile și produse de igienă personală în 4 magazine de la Chișinău și Bălți.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor refugiate din Ucraina, Kaufland, alături de inițiativa Banca de Alimente, organizează o colectă prin care cei interesați să ajute, clienți și angajați, pot dona produse neperisabile și de igienă destinate adulților și copiilor aflați acum în dificultate. Detalii aici.

UPDATE 15:34 Unul dintre comandanții temutelor trupe rusești Spețnaz, generalul Andrey Suhovetsky, 47 de ani, ar fi fost ucis în timpul invaziei ruse în Ucraina. Anunțul a fost făcut atât de presa rusă, cât și de presa ucraineană. Colegii militarului ar fi confirmat acest lucru, pe rețele sociale. Detalii aici.

UPDATE 15:32 Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viceprim-ministrul Andrei Spînu, anunță că România permite transportarea containerelor moldovenești de mărfuri din portul Constanța, fără autorizații speciale, în contextul situației din Ucraina. Potrivit viceprim-ministrului, din cauza ofensivei Rusiei asupra Ucrainei mai multe containere cu destinația R. Moldova, care urmau să ajungă în porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul Constanța. Detalii aici.

UPDATE 15:13 Refugiații din Ucraina vor fi cazați în unele școli din Chișinău, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport.

UPDATE 15:12 Autoritățile din Ucraina le-au transmis cetățenilor că tancurile sau alte echipamente rusești confiscate nu trebuie declarate în formularul fiscal și, deci, nu vor fi impozitate. Detalii aici.

UPDATE 15:11 Comitetul Paralimpic Internațional (IPC), a decis să nu permită sportivilor din Rusia și Belarus să concureze la Jocurile Paralimpice de Iarnă, se anunță în mesajul oficial al IPC. Detalii aici.

UPDATE 14:37 Aliații occidentali trebuie să își mențină încercările de a limita invazia Rusiei în Ucraina și să se asigure că nicio bancă rusă nu are acces la sistemul de plăți bancare SWIFT. Declarația aparține ministrei britanice de Externe, Liz Truss, transmite CNN.

„Este vital să ne menținem piciorul pe accelerație. Marea Britanie a colaborat cu SUA, UE și G7 pentru a tăia finanțarea mașinăriei de război a lui Putin, scoțând băncile rusești din sistemul financiar, am închis spațiul nostru aerian pentru avioanele rusești și am accelerat sancțiunile împotriva oligarhilor ruși. Dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne asigurăm că nicio bancă rusă nu are acces la SWIFT și trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește reducerea dependenței de hidrocarburile din Rusia, inclusiv petrol, gaze și cărbune”, a accentuat Liz Truss.

UPDATE 14:34 Delegaţia ucraineană se află în drum spre locul unde se va desfășura cea de-a doua rundă de negocieri cu Federația Rusă. Consilierul președintelui Ucrainei Mihail Podoleac a distribuit pe rețele o fotografie, cu descrierea „În drum spre negocieri cu Federația Rusă. Deja în elicoptere…”. Detalii aici.

UPDATE 14:12 Campionul mondial la biatlon, în 2019, ucraineanul Dmytro Pidruchnyi, a anunțat pe rețelele de socializare că se alătură armatei țării sale, pentru a o ajută să reziste în fața atacurilor rusești. Detalii aici.

UPDATE 13:57 Armata rusă a bombardat o zonă rezidențială din orașul Cernihiv. Deocamdată nu se cunoaște dacă sunt morți și răniți, transmite NEXTA.

Sursa foto: NEXTA Sursa foto: NEXTA

UPDATE 13:43 Vitalie Kliciko, primarul orașului Kiev, afirmă că situația în capitala Ucrainei este „dificilă, dar sub control”. Kliciko susține că nu s-au înregistrat victime pe timpul nopții și că exploziile care s-au auzit au fost ale apărării antiaeriene ucrainene, care dobora rachetele rusești. Detalii aici.

UPDATE 13:30 Autoritățile franceze au confiscat un super-iaht deținut de directorul general al Rosneft, Igor Sechin, ca parte a sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat joi, 3 martie, ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire. Detalii aici.

UPDATE 13:28 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri plafon la carburanți, stabilite pentru data de 4 martie 2022. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică A 95 va costa 24 de lei și 93 de bani, cu 20 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar un litru de motorină va costa 21 de lei și 88 de bani, cu 37 de bani mai mult comparativ cu ultimii indici. Detalii aici.

UPDATE 13:27 Primii dintre cei 16.000 de voluntari străini sunt deja în drum spre Ucraina, pentru a o ajuta să reziste în fața invaziei ruse. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelensky, într-un mesaj video către ucraineni. Detalii aici.

UPDATE 13:23 Mariupol continuă să fie supus bombardamentelor masive din partea trupelor ruse. În urma atacurilor forțelor rusești, în oraș au loc tot mai multe explozii și incendii, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 12:43 „Manejul de atletică ușoară” din Chișinău a fost transformat într-un centru de plasament pentru refugiați.

UPDATE 12:39 Armata rusă și-a schimbat strategia în războiul din Ucraina după eșecul din primele zile de confruntări și a trecut de la blitzkrieg-ul (intervenție rapidă, n.r.) dorit de Kremlin la o „anihilare lentă” a armatei Ucrainei, arată o analiză a Pentagonului, citată de CNN.

UPDATE 12:27 Spania a anunţat că vineri va trimite 1.370 de lansatoare de grenade antitanc în Ucraina. Este o parte din primul transport de arme ofensive oferite ucrainenilor sub formă de ajutor în faţa invaziei ruseşti. Detalii aici.

UPDATE 12:21 În cadrul programului de sprijin al refugiaților ucraineni, inițiat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a fost organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igienă și de strictă necesitate urmând să ajungă în următoarele ore în țara vecină, afectată de conflictele armate. Detalii aici.

UPDATE 12:20 Militarii Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre” au acordat suport la amenajarea centrului de plasament pentru refugiați, deschis la Î.S. „Manejul de atletică ușoară” mun. Chișinău, se anunță într-un comunicat oficial al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Detalii aici.

UPDATE 12:08 Șeful delegației Federației Ruse, Vladimir Medinsky, a anunțat că delegația Ucrainei ar urma să ajungă în scurt timp la locul unde sunt planificate negocierile. Potrivit lui Medinsky, discuțiile cu partea ucraineană ar urma să înceapă la ora 15:00. Detalii aici.

UPDATE 12:07 Ukrzaliznytsia (Administrația de Stat a Transporturilor Feroviare a Ucrainei) a furnizat Forţelor Armate ale Ucrainei vagoane frigorifice pentru repatrierea soldaților ruși decedați în războiul din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 12:05 Ministerul Apărării al Federației ruse a publicat pe canalele oficiale de Twitter și Instagram fotografii cu tancurile și blindatele cu care au invadat Ucraina și a explicat ce înseamnă literele „V” și „Z”, inscripționate pe echipamentul militar rusesc. Detalii aici.

UPDATE 11:49 Uniunea Europeană va aloca 500 de milioane de euro pentru asistență umanitară Ucrainei și va crea un hub umanitar în România. Anunțul a fost făcut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Vom aloca cel puțin 500 de milioane de euro din bugetul UE pentru asistență umanitară Ucrainei. Vor veni mai multe. Înființăm un hub umanitar pentru Ucraina în România. Vă mulțumim pentru direcționarea ajutorului primit din toată Europa către punctele de trecere a frontierei către Ucraina”, a spus președinta CE într-o postare pe pagina sa de Twitter.

We will deploy at least €500 million from the EU budget in humanitarian assistance.



More will come.



We are setting up a humanitarian hub for Ukraine in Romania.



Thank you for directing aid received from all over Europe to border crossing points towards Ukraine. pic.twitter.com/z0Q9RwJ3Cw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022

UPDATE 11:40 Herson, cel mai mare oraş din apropierea graniţei cu peninsula Crimeea, a fost capturat de armata rusă. Un reprezentant diplomatic a declarat pentru BBC că, în Herson, rezervele de alimente sunt din ce în ce mai puține, iar mulți civili răniți trebuie scoși din oraș pentru tratament. Detalii aici.

UPDATE 11:39 Postul de radio Eho Moskvî (Ecoul Moscovei) a fost desfiinţat de consiliul de administraţie, a anunţat editorul Aleksei Venediktov. Conform Reuters, decizia de închidere a fost luată la scurt timp după ce procuratura generală a cerut restricţionarea accesului la Eho Moskvî şi la televiziunea de ştiri online Dojd, din cauza modului neagreat de putere în care relatau despre invazia rusă în Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 11:38 O a doua rundă de negocieri între Moscova şi Kiev în vederea încheierii unui armistiţiu este aşteptată să aibă loc joi, la opt zile de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informează dpa, citată de agerpres.ro.

Ambele părţi au convenit asupra regiunii Brest din vestul Republicii Belarus ca loc pentru negocieri, iar armata rusă plănuieşte crearea unui „coridor de securitate” pentru a permite trecerea delegaţiei ucrainene.

Consilierul şefului cabinetului prezidenţial din Ucraina, Mihail Podoleak, a anunțat pe Twitter că se află în drum spre negocieri cu Federația Rusă. Șeful delegației ruse, Vladimir Medinsky, a spus, tot azi, că a doua rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina ar putea începe joi, la 15.00, ora locală.

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

UPDATE 11:09 Reţeaua socială Twitter a blocat, la rândul său, conturile mass-media ruse RT şi Sputnik în Uniunea Europeană, urmare a unei interdicţii decise de statele membre, care a intrat în vigoare miercuri. Detalii aici.

UPDATE 11:07 Armata ucraineană a doborât un avion rusesc Su-30 deasupra orașului Irpin, de lângă Kiev.

Anunțul despre doborârea avionului rusesc Su-30 deasupra orașului Irpin a fost făcut de comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 11:00 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov: „Rusia era pregătită pentru sancțiuni, dar Moscova nu se aștepta ca acestea să fie impuse sportivilor, jurnaliștilor, reprezentanților sectorului cultural”, conform NEXTA.

UPDATE 10:52 Consilierul președintelui Zelensky, Mihail Podoleac, a cerut organizațiilor internaționale să ajute Ucraina să organizeze coridoare umanitare din orașele cu trupe rusești. „Avem nevoie de alimente, medicamente, ambulanță, evacuare”, spune el. Detalii aici.

UPDATE 10:51 Vicepreședintele Comisiei Europene Josep Borrell și Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Olivér Várhelyi, au vizitat Centrul de plasament de la Moldexpo, unde sunt cazați refugiații din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 10:49 Autoritățile germane au confiscat un iaht de lux, care valorează aproximativ 600 de milioane de dolari, deținut de miliardarul rus Alisher Usmanov, după ce Uniunea Europeană l-a inclus într-o listă de sancțiuni ca răspuns la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei.

UE a impus sancțiuni magnatului rus și altor 25 de persoane importante după ce Rusia a invadat Ucraina, potrivit unei decizii publicate în jurnalul oficial al UE. Detalii aici.

UPDATE 10:43 Un rezervor de combustibil din orașul Cernihiv a fost lovit joi dimineață de armata rusă, potrivit g4media.ro.

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

UPDATE 10:21 Miniasterul Afacerilor Interne dezminte informațiile precum că joi, 3 martie, în Chișinău vor fi testate sirenele de protecție civilă. Detalii aici.

„În contextul apariției în mediul online a informației, privind faptul că astăzi se vor auzi sirene de avertizare, informăm că astăzi NU va avea loc testarea sirenelor de protecție civilă”, se arată în mesajul MAI.

UPDATE 10:03 Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei declară că peste 9.000 de militari ruși și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, iar sute de vehicule blindate și zeci de avioane au fost distruse. Detalii aici.

UPDATE 10:01 Un depozit de petrol din orașul Cernihiv, Ucraina, a luat foc în urma bombardamentelor rusești, transmite canalul de Telegram NEXTA Live. Deocamdată nu există infirmații despre victime și răniți. Detalii aici.

UPDATE 10:00 Senatul SUA a elaborat un proiect de lege care prevede sancțiuni împotriva tuturor întreprinderilor de stat ruse, precum Rosneft, Gazprom, Rosatom, Aeroflot și RT, scrie unian.net.

UPDATE 09:37 Ministerul Afacerilor Interne anunță că, în perioada 24 februarie – 03 martie, ora 04:00, pe teritoriul R. Moldova au intrat 136.386 cetățeni ai Ucrainei, dintre aceștia 74.816 au părăsit teritoriul țări noastre. Detalii aici.

UPDATE 09:36 Japonia va accepta refugiaţi ucraineni forţaţi să-şi părăsească casele din calea invaziei ruse, a declarat premierul Fumio Kishida, relatează The Guardian, citată de News.ro.

Decizia este oarecum surprinzătoare având în vedere cunoscuta reticenţă a Japoniei de a accepta refugiaţi şi solicitanţi de azil, aprobând doar câteva zeci de cereri pe an. Kishida a a declarat că este vorba de o „demonstraţie de solidaritate cu poporul ucrainean într-un moment atât de crucial”.

UPDATE 09:15 Viceministrul Apărării al Kazahstanului susține că nu sprijină nici Rusia, nici Ucraina, potrivit NEXTA.

„Conflictul dintre Ucraina și Rusia nu are nicio legătură cu Kazahstanul. Nu sprijinim niciuna dintre părți ”, a spus viceministrul Apărării, Kamaletdinov.

UPDATE 09:04 În mai multe orașe din Rusia continuă protestele împotriva războiului purtat împotriva Ucrainei. Potrivit OVD Info, în ultimele 24 de ore au fost reținute 780 de persoane din 34 de orașe, însă, sursa citată menționează că, numărul persoanelor reținute ar putea fi și mai mare. Detalii aici.

UPDATE 09:03 Primarul orașului Mariupol din sudul Ucrainei a calificat ziua de miercuri drept cea mai dificilă zi de când armata rusească a invadat Ucraina. Într-o declarație publicată miercuri seara, 2 martie, pe Telegram, primarul Vadym Boychenko s-a adresat cetățenilor din Mariupol și a spus că forțele ucrainene au ripostat cu curaj împotriva celor care au atacat clădirile rezidențiale, scrie CNN.

UPDATE 08:38 Organismul de supraveghere nucleară al ONU și-a exprimat îngrijorarea după ce forțele rusești au anunțat că au înconjurat cea mai mare uzină atomică din Ucraina și a cerut ca muncitorii să fie lăsați să-și facă munca în liniște. Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat că guvernul rus a informat agenția că trupele sale au preluat controlul asupra zonei din jurul centralei Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, a doua ca mărime din Europa, care găzduiește șase dintre cele 15 reactoare ale țării. Detalii aici.

UPDATE 08:14 Trupele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului ucrainean Sumî. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale din Sumî, Dmitry Zhyvitsky, scrie unian.net.

Potrivit sursei citate, în urma atacului, cinci persoane au fost rănite.

UPDATE 07:57 Ucraina continuă să fie bombardată de Rusia. În noaptea de miercuri spre joi explozii puternice au fost auzite în Kiev, Izium și în alte orașe din Ucraina, transmite presa ucraineană. În Izium, regiunea Harkov, în urma bombardamentelor, opt persoane au murit, printre care și doi copii, anunță autoritățile din regiune. Detalii aici.

UPDATE 07:54 Forțele rusești au efectuat un atac aerian asupra orașului Izium din regiunea Harkov. Conform primelor informații, opt persoane au decedat, inclusiv doi copii, scrie presa ucraineană.

UPDATE 07:43 Cetățenii ruși au ieșit din nou pe străzile din Sankt Petersburg – orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin – pentru a protesta împotriva ofensivei Federației Ruse asupra Ucrainei. Și de această dată poliția rusă a arestat sute de protestatari, scrie BBC.

Sursa foto: BBC

UPDATE 07:40 Echipamente militare și case distruse la sud de aeroportul Antonov din Hostomel, anunță NEXTA.

UPDATE 07:30 O angajată a Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE în Ucraina, Marina Fenina, a murit în timpul bombardamentelor de la Harkov din 1 martie, a anunțat Secretariatul OSCE din Viena. Novaya Gazeta transmite că Marina Fenina livra provizii pentru familia ei și se afla într-o zonă care devenise periculoasă din cauza bombardamentelor. Detalii aici.

UPDATE 07:28 Banca Mondială anunță suspendarea tuturor programelor sale pentru Rusia și Belarus, urmare a invaziei rusești în Ucraina și a „ostilităților împotriva poporului ucrainean”. Detalii aici.

UPDATE 07:11 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a avut o discuție telefonică cu premierul canadian Justin Trudeau. El i-a mulțumit pentru sancțiunile impuse Federației Ruse și a subliniat necesitatea extinderii acestora.

Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

UPDATE 07:09 Serviciile secrete ucrainene susțin că, pe 4 martie, Putin va introduce legea marțială pe teritoriul Rusiei, potrivit NEXTA.

UPDATE 07:05 Un avion MiG-21 al aviaţiei române s-a prăbușit miercuri seara, după ce a decolat de la baza Mihail Kogălniceanu pentru misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. Un elicopter IAR 330-Puma trimis în misiune de salvare-căutare s-a prăbuşit, de asemenea, iar șapte militari aflați la bordul aparatului şi-au pierdut viaţa. Joi noaptea, Ministerul Apărării al României a anunțat că și pilotul avionului de vânătoare a fost găsit decedat. Detalii aici.

UPDATE 07:01 Pentagonul raportează că sutele de vehicule blindate rusești care se îndreaptă spre Kiev „rămân blocate pe traseu”, transmite BBC.

„Potrivit estimărilor noastre, acestea nu au făcut niciun progres în ultimele 24-36 de ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării SUA, John Kirby.

UPDATE 06:47 Sirenele de alarmă răsună în orașul ucrainean Nicolaev, iar oamenii sunt îndemnați să se adăpostească în zone sigure, scrie Hromadske.

