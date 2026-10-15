Vîlcu „a slăbit 12 kilograme”, Andronachi „poate azi e la muncă în Africa”. Cum au obținut doi inculpați din dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte” permisiunea de a lipsi de la proces

Unul susține că se tratează peste hotare și că a slăbit 12 kilograme, celălalt că muncește pe „tot globul pământesc”, prestând servicii de consultanță ale căror detalii sunt „secrete”. Inculpații Alexandru Vîlcu și Vladimir Andronachi au obținut permisiunea instanței de a lipsi de la ședințele de judecată din dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte” până la etapa audierii lor. În timp ce procurorul nu s-a opus solicitării lui Vîlcu, cu condiția prezentării actelor medicale, acesta a pus la îndoială justificarea absențelor fostului deputat democrat, cerând dovezi clare că activitatea profesională îl împiedică să se prezinte în instanță. Cu toate acestea, judecătoarea Angela Vasilenco a admis ambele cereri.

Ședința de judecată din 12 octombrie, desfășurată în dosarul „blanchetelor pentru pașapoarte”, a început cu două cereri prin care inculpații Alexandru Vîlcu și Vladimir Andronachi au solicitat să li se permită să lipsească de la ședințele de judecată până la etapa audierii lor. În timp ce Vîlcu a invocat probleme de sănătate și necesitatea unui tratament medical peste hotare, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și-a motivat absența prin faptul că este angajat în câmpul muncii și prestează servicii de consultanță în străinătate.

Avocatul Vasile Nicoară, care reprezintă interesele inculpatului Alexandru Vîlcu, a depus o cerere de concretizare prin care a informat instanța că clientul său nu va putea participa la toate ședințele de judecată, solicitând ca prezența acestuia să fie asigurată doar la etapa audierii.

„Dumnealui are probleme de sănătate și se tratează peste hotare. De la penultima ședință de judecată, acesta a slăbit 12 kg, uitați-vă”, a declarat avocatul Nicoară în fața instanței.

O cerere similară a fost depusă și de avocatul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, Vladimir Moșneaga. Acesta a informat instanța că Andronachi este angajat în câmpul muncii din 3 septembrie 2026, prezentând în acest sens un contract de muncă.

Procurorul de caz, Vitalie Codreanu, a avut poziții diferite față de cele două solicitări. În cazul lui Alexandru Vîlcu, acuzatorul de stat a declarat că nu s-ar opune admiterii cererii, întrucât problemele de sănătate ar putea constitui o circumstanță excepțională, cu condiția prezentării actelor medicale confirmative.

Vitalie Codreanu, procurorul de caz

În schimb, în cazul fostului deputat democrat, procurorul a pus la îndoială justificarea absențelor, subliniind că din documentele prezentate nu reiese clar ce activitate desfășoară Andronachi și de ce aceasta l-ar împiedica să se prezinte în instanță.

„Nu-mi este clar ce formă de activitate prestează Andronachi, pe ce perioadă, care sunt orele de lucru”, a declarat procurorul.

„Vreau să înțeleg dacă încearcă să se eschiveze în fața instanței sau nu. Nu am văzut dovezi clare. De ce inculpatul Andronachi nu ar putea să se prezinte în instanță pentru câteva ore?”, a punctat acuzatorul de stat.

În apărarea clientului său, avocatul Vasile Nicoară a subliniat că ședințele de judecată nu au fost amânate niciodată din cauza lui Alexandru Vîlcu. Potrivit apărătorului, inculpatul este interesat de finalizarea procesului și de restabilirea reputației sale.

„Dumnealui nu are vreo tangență cu cele întâmplate și miza lui este foarte mare. El vrea să lucreze, să-și curețe reputația pentru a putea reveni la activitatea sa”, a declarat Nicoară.

La rândul său, avocatul Vladimir Moșneaga, fost procuror, a explicat că activitatea profesională a lui Andronachi presupune deplasări în diferite țări, motiv pentru care acesta nu ar putea reveni în Republica Moldova nici măcar pentru câteva ore.

Potrivit avocatului, Andronachi „oferă servicii de consultanță pe tot globul pământesc”.

Vladimir Moșneaga, avocatul lui Vladimir Andronachi

„El nu poate veni nici pe câteva ore, căci poate azi e la muncă în Africa”, a argumentat Moșneaga.

Explicațiile nu l-au convins pe procurorul Vitalie Codreanu, care a insistat asupra necesității prezentării unor documente care să justifice imposibilitatea inculpatului de a participa la ședințe.

„Eu aș vrea să cred, dar vreau să fie confirmat prin acte. Deja a durat foarte mult acest dosar și nu mai vrem să amânăm, să tergiversăm”, a replicat procurorul.

Avocații au insistat că, prin cererile depuse, clienții lor au acționat cu bună-credință și nu urmăresc tergiversarea procesului.

În cele din urmă, magistrata Angela Vasilenco a admis ambele cereri, permițând examinarea cauzei în lipsa celor doi inculpați până la etapa audierii lor. Decizia a fost condiționată de angajamentul solemn al avocaților că Alexandru Vîlcu și Vladimir Andronachi se vor prezenta personal în fața instanței atunci când le va veni rândul să facă declarații.

Ulterior, ședința de judecată a continuat cu citirea rechizitoriului de către procurorul de caz.

De ce nu se poate prezenta inculpatul în fața instanței și cât timp ar urma să lipsească de la ședințele de judecată? Sunt câteva dintre întrebările pe care ZdG i le-a adresat avocatului, după ce acesta a solicitat examinarea cauzei în absența clientului său.

Reportera ZdG: Ați declarat că Vladimir Andronachi prestează servicii de consultanță. Despre ce este vorba, mai exact?

Avocatul Vladimir Moșneaga: Nu vă pot reda circumstanțele.

Reportera ZdG: De ce?

Avocatul: Deoarece sunt secrete.

Reportera ZdG: Dar ați mai spus că prestează aceste servicii pe întreg globul pământesc. Ce l-ar încurca să le presteze din R. Moldova?

Avocatul: Serviciile de consultanță necesită deplasări în diferite țări.

Reportera ZdG: Și ajunge și în Africa, așa cum ați spus?

Avocatul: Ca exemplu poate fi. N-am spus că e la moment în Africa sau a ajuns, sau n-a ajuns.

Reportera ZdG: Dar când se va prezenta dumnealui? Are atâtea ședințe programate, am văzut, și în alte dosare penale.

Avocatul: Bineînțeles că se va prezenta. Când va fi necesar, se va prezenta, la darea declarațiilor. Dar vedeți, la moment suntem la etapa citirii rechizitoriului.

Reportera ZdG: Deci dumnealui consideră că nu este necesar să fie prezent?

Avocatul: Nu este necesar. Rechizitoriul nu… În afară de numele lui, nu redă nicio acțiune efectuată de dânsul. El este în rechizitoriu, considerăm, formal și nu redă latura obiectivă. Și doar stă să asculte. El l-a ascultat odată. Asta a doua oară, la cercetarea judecătorească. Deci este dreptul lui procesual să participe sau să nu participe. Dumnealui și-a expus prin cerere dorința de a nu participa. Dreptul lui.

Dar, fiind sub sancțiuni în R. Moldova, dumnealui aici nu poate desfășura nicio activitate. Elementar, un card bancar nu-și poate deschide.

A fost nevoit să plece peste hotare, că cumva să-și întrețină familia. Deși familia este aici. Acesta este faptul că el nu are de gând să se eschiveze.

Reportera ZdG: Totuși, dumneavoastră inițial ați declarat că este la investigații medicale și apoi muncește.

Avocatul: A fost și la investigații medicale. Acte confirmative au fost prezentate atât în scris. Avem și rezultatele prezentate. Deci este un fapt care nu se pune la îndoială.

Potrivit acuzatorului de stat, inculpaților li se incriminează infracțiuni de spălare de bani și depășirea atribuțiilor de serviciu.



Conform probelor administrate, fostul director al ASP, Vladislav Zara, împreună cu fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc și alte două persoane din mediul de afaceri, Carolina Andriuță și Alexandru Vîlcu, ar fi acționat în interesul unei organizații criminale, perfectând acte juridice pentru a prelungi contractul cu o companie externă căreia îi era achitată o sumă fixă (sub denumirea de „taxă royalty”) pentru fiecare act emis de ASP. Taxa royalty a fost achitată de către ASP în perioada 2019-2020, cauzând instituției un prejudiciu deosebit de mare, de peste 140 de milioane de lei. Banii ajungeau în acea companie și ar fi fost ulterior spălați prin alte companii offshore, beneficiarii fiind conducătorul și persoanele afiliate grupului criminal organizat.

Dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, disjuns în două episoade

Dosarul intitulat generic „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” are două episoade. La 22 octombrie 2021, Procuratura Generală a inițiat urmărirea penală pe faptul abuzului de serviciu săvârșit din interes material de către factorii de decizie din cadrul ASP. La 5 aprilie 2022 a fost pornită o cauză pe același subiect, ambele fiind ulterior conexate într-o procedură unică.

La 11 noiembrie 2022, PA a anunțat că a fost terminată urmărirea penală în privința a nouă persoane care figurează în dosarul penal numit generic „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, fiind trimis în judecată episodul în care figurează Serghei Railean, fostul șef al ASP și alți opt angajați din cadrul instituției.

Dosarul penal în care figurează Vladimir Andronachi, Vladislav Zara, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță a fost trimis în judecată la 27 decembrie 2024.

Andronachi – inculpat, învinuit sau bănuit în mai multe dosare penale

Ex-deputat, vicepreședinte al PDM în perioada în care formațiunea era la guvernare, Vladimir Andronachi a devenit fugar după ce Plahotniuc a pierdut puterea, părăsind R. Moldova în 2021.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”, la doar câteva luni după ce a fost anunțat în căutare, în baza a două dosare penale.

Plasat inițial în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu în dosarul „Frauda bancară”, episodul de învinuire a sa, Andronachi și-a câștigat libertatea în baza unei garanții de 22 de mii de lei oferite de patru persoane.

Numele lui Vladimir Andronachi figurează în mai multe dosare penale, unele dintre ele fiind examinate în instanță. Astfel, pe lângă dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, el este inculpat într-un dosar penal disjuns din cauza denumită generic „Frauda bancară”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție în martie 2023. Fostul deputat democrat este învinuit de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fiind acuzat că ar fi acționat în interesul unei organizații criminale. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat statului în acest episod depășește 26 de milioane de lei. În aceeași cauză este judecat și Anatolie Blonschi, acuzat de complicitate la spălarea banilor.

Andronachi mai figurează într-o cauză privind crearea și conducerea unei organizații criminale și abuz de putere, alături de fostul viceprim-ministru Victor Osipov. Acesta, împreună cu alți complici, ar fi facilitat deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană și ar fi fost implicat în mai multe scheme de contrabandă, care ar fi prejudiciat statul cu peste patru miliarde de lei.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi figurează și într-o cauză penală în care este inculpat pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere, după ce a comis un accident rutier în timp ce se afla în stare de ebrietate avansată.

Totodată, Andronachi este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari – 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea. Potrivit procurorilor, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025 pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

Deși a fost reținut inițial în acest dosar, Andronachi a fost eliberat din arest la sfârșitul lunii ianuarie 2026, fapt devenit cunoscut opiniei publice abia la începutul lunii februarie, după ce Curtea de Apel Centru a emis un comunicat în care procurorul Nicolae Busuioc, cel care instrumentează dosarul Andronachi, era acuzat că a înaintat un demers de prelungire a arestării „cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”.

Din 2022, Andronachi este vizat și în dosarul „Metalferos”. Chiar dacă episodul în care figurează acesta trenează la faza de urmărire penală, mai multe cauze disjunse din acest dosar au fost remise în instanță, iar unul dintre cei ajunși pe banca acuzaților și-a recunoscut deja vina.

Totodată, Andronachi mai este vizat într-un dosar aflat în gestiunea PCCOCS pentru tentativa de a deposeda R. Moldova de clădirea consulatului de la Odesa, abuzând de funcția pe care o deținea. Pus sub învinuire în 2022, dosarul se află încă la faza de urmărire penală.