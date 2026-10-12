LIVE TEXT O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1692

UPDATE 22:00 În Dnipropetrovsk, o persoană a murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Pe parcursul zilei, trupele rusești au atacat de peste 40 de ori cinci raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În orașul Dnipro, un bărbat de 59 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite. Au fost avariate case de locuit, o instituție de învățământ și obiective de infrastructură.

Alte trei persoane au fost rănite în orașul Pavlohrad. O stație de deservire tehnică a fost avariată, iar mai multe automobile au luat foc.

În raioanele Dnipro, Nikopol, Kamianske și Krîvîi Rih au fost avariate case de locuit, întreprinderi, spații comerciale și obiective de infrastructură.

Salvatorii au lichidat toate incendiile provocate de atacurile rusești.

UPDATE 20:55 În Sloviansk: rușii au atacat din nou salvatorii în timp ce aceștia stingeau un incendiu.

O femeie a fost rănită, iar 44 de case de locuit au fost avariate în urma bombardării unui cartier de case particulare din orașul Sloviansk. Au izbucnit incendii în trei locații.

În timpul intervenției pentru stingerea flăcărilor, trupele rusești au atacat salvatorii cu o dronă. O autospecială de pompieri a fost avariată, însă niciun membru al echipei nu a fost rănit.

În pofida pericolului, toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 19:15 În Harkiv, continuă operațiunile de salvare după atacurile rusești.

Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei înlătură dărâmăturile și demontează structurile avariate de la etajele superioare ale unui bloc de locuințe cu nouă etaje din sectorul Kievski al orașului Harkiv. La lucrări participă și angajați, precum și utilaje ale serviciilor comunale din Harkiv.

În urma atacului de astăzi asupra orașului Harkiv, 23 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

UPDATE 18:00 În Sumî, trupele rusești au atacat orașul Gluhiv. Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite.

Salvatorii au intervenit simultan în două locații. Au fost avariate gospodării private și o clădire nerezidențială. În urma atacurilor, au izbucnit incendii și a existat riscul extinderii flăcărilor.

Din cauza amenințării unor atacuri repetate, specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au întrerupt temporar intervențiile și s-au retras într-un loc sigur.

În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 17:00 În regiunea Harkiv, o femeie a murit, iar alte șapte persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în urma atacurilor rusești cu drone asupra unui cartier de case particulare din orașul Lozova.

În urma loviturilor, au izbucnit două incendii: unul la acoperișul unei case de locuit, iar celălalt la deșeurile de pe teritoriul unei alte gospodării. Salvatorii au lichidat ambele focare de incendiu.

La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei și un ofițer salvator al comunității.

UPDATE 15:15 Numărul victimelor atacurilor rusești asupra orașului Harkiv a crescut la 19 persoane. Printre acestea se numără doi copii.

„Pompierii au stins toate focarele de incendiu provocate de atac. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență continuă”, a menționat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 14:50 Miniștrii afacerilor externe din UE au aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include aproximativ 1600 de persoane fizice și juridice, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Peste jumătate dintre acestea au legătură cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Facem mult mai dificilă, mai lentă și mai scumpă pentru Rusia producția de arme pe care le folosește pentru a ucide ucraineni”, a scris Kallas.

În listă sunt incluse persoane juridice și fizice care se ocupă cu dezvoltarea și testarea rachetelor, producția de combustibil și motoare – în special pentru rachetele „Iskander-M”. Pe lista neagră au ajuns, de asemenea, producători de articole textile specializate, fibre sintetice și de carbon utilizate în diverse sisteme de rachete, scrie Reuters.

UPDATE 14:45 Mai multe țări europene și-au reafirmat sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că țara are nevoie de un nou lider, scrie Politico. Mai exact, este vorba despre Regatul Unit, Germania și Polonia.

UPDATE 11:00 Dronele rusești au atacat orașul Harkiv și suburbiile sale, scrie Novaia Gazeta Europe.

Dimineața, o dronă rusă a lovit un bloc de locuit din orașul Harkiv, a declarat primarul orașului, Igor Terehov. Într-una dintre clădirile blocului, etajele de la 7 la 9 au fost distruse. Cel puțin 12 persoane au fost rănite.

Ulterior, o altă dronă a lovit un alt bloc de locuit din oraș, trei persoane fiind rănite, a declarat șeful administrației regionale din Harkiv, Oleg Sinegubov. În total, au fost înregistrate cinci lovituri în cartier — o altă dronă a căzut pe teritoriul unei proprietăți private.

În această noapte, Rusia a lansat, de asemenea, un atac cu rachete asupra suburbiilor orașului Harkiv. În urma atacului, trei persoane au murit, iar 22 au fost rănite. Mai exact, a fost lovit un magazin din localitatea Pesocin.

UPDATE 08:20 Operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate la locul unui atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Zaporijjea, care a avut loc sâmbătă, 10 octombrie. Douăzeci de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii.

Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook.

Impactul unei bombe aeriene rusești a provocat prăbușirea unei secțiuni a unui bloc de apartamente cu trei etaje. Alte clădiri și case private au fost, de asemenea, avariate. Salvatorii au demontat structurile avariate ale clădirii rezidențiale și au îndepărtat aproximativ 320 de tone de moloz.

Echipele de căutare și salvare, inclusiv unități canine din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, au fost implicate în operațiune, alături de personal care efectua alte lucrări de intervenție urgentă.

Atacul aerian rusesc din 10 octombrie a ucis în total 20 de persoane în capitala regională, inclusiv patru copii. Alte 17 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.