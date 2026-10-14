UE a transferat 2,86 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Pe ce vor fi cheltuiți banii

Uniunea Europeană a transferat miercuri, 14 octombrie, o nouă tranșă de 2,86 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei, în cadrul împrumutului în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea de drone, sisteme de apărare antiaeriană, rachete, radare, echipamente de război electronic și muniții, potrivit Comisiei Europene.

Tranșa face parte din componenta de apărare a împrumutului european destinat Ucrainei, a anunțat Comisia Europeană. Informația a fost confirmată și de Guvernul de la Kiev.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sprijinul este esențial în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra civililor și infrastructurii ucrainene.

„Sprijinul constant al Europei contează mai mult ca niciodată pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze spațiul aerian și să salveze vieți”, a transmis von der Leyen.

Potrivit Comisiei Europene, livrarea echipamentelor militare este importantă și în perspectiva celei de-a patra ierni de la începutul invaziei rusești la scară largă, pentru ca forțele armate ucrainene să poată proteja populația și orașele de atacuri.

Prim-ministrul Ucrainei, Sergii Korețki, a declarat că autoritățile de la Kiev continuă să colaboreze cu partenerii europeni pentru ca restul finanțării destinate apărării să fie transferat fără întârzieri.

La 18 septembrie, UE a transferat o altă tranșă, în valoare de 3,3 miliarde de euro, în cadrul aceluiași împrumut. Pe 7 octombrie, Comisia Europeană a anunțat o plată de 1,24 miliarde de euro pentru drone, interceptoare de drone, muniții pentru acestea și rachete produse de companii ucrainene.

De la începutul invaziei rusești, în 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au oferit Ucrainei sprijin în valoare totală de 231,5 miliarde de euro, inclusiv 3,8 miliarde de euro provenite din veniturile generate de activele rusești înghețate.