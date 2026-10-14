Trump ar fi propus Ucrainei garanții de securitate extinse, dar o înțelegere privind motorina cu Putin ar fi compromis negocierile

Statele Unite au promis Ucrainei garanții de securitate extinse după încheierea războiului, în cadrul negocierilor desfășurate vinerea trecută, la Miami, cu participarea delegațiilor ucraineană și europeană. Propunerea ar fi fost menită să împiedice o nouă invazie rusă și să faciliteze un compromis privind teritoriile ocupate de Rusia. Discuțiile au fost însă compromise după ce a apărut informația că președintele american Donald Trump ar fi convenit cu liderul rus Vladimir Putin asupra unor livrări de motorină, relatează The Telegraph și The New York Times.

Întâlnirea de la Miami a durat șase ore. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au lăsat să se înțeleagă că președintele american este pregătit să ofere Ucrainei măsuri de protecție mai consistente, pentru a descuraja o nouă agresiune din partea Rusiei. Potrivit The Telegraph, Washingtonul spera astfel să obțină un compromis privind teritoriile, acceptabil atât pentru Ucraina, cât și pentru statele europene.

Garanțiile de securitate „consolidate” nu au fost prezentate în detaliu, însă ar fi depășit propunerile anterioare ale lui Trump, care vizau utilizarea avioanelor americane pentru patrularea spațiului aerian ucrainean și furnizarea de informații prin satelit, cu scopul de a descuraja o nouă agresiune rusă, scrie The Telegrapgh. În schimbul acestor garanții, Kievului i s-ar fi propus să accepte ca teritoriile ocupate de Rusia să rămână sub controlul Moscovei.

O sursă citată de The Telegraph a declarat că partea ucraineană a fost „mulțumită” de noua propunere. Ulterior, însă, participanții la negocieri au aflat că Trump ar fi convenit cu Vladimir Putin asupra unor livrări de motorină.

Potrivit unor surse ale publicației britanice, Björn Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, care a participat la întâlnire, le-a spus ulterior ambasadorilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene că informația a fost o surpriză totală pentru participanți și că nu avea legătură cu discuțiile desfășurate la reședința lui Witkoff.

Un oficial european de rang înalt a declarat pentru The New York Times că ambasadorii au fost uluiți de relatarea lui Seibert. Potrivit acestuia, una dintre principalele concluzii ale europenilor după vizita la Miami a fost că Statele Unite mențin contacte mai intense cu Rusia decât recunosc public. Seibert nu ar fi oferit însă detalii despre natura acestor contacte.

Conform The Telegraph, Witkoff și Kushner le-ar fi transmis ucrainenilor că Putin nu este pregătit pentru negocieri de pace constructive. Cei doi ar fi justificat propunerea privind achiziția de motorină rusească drept o încercare de a-i „îndulci” poziția liderului de la Kremlin, demonstrându-i posibilele beneficii economice ale încetării ostilităților.

Un diplomat european citat de publicație a respins această explicație, calificând-o drept „o prostie”. În cele din urmă, cele trei delegații au părăsit Miami fără să ajungă la vreun acord, scrie sursa citată.