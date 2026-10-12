„Trump este foarte furios”. SUA au amenințat că vor bloca livrările de arme către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a amenințat că va opri livrările de arme către Ucraina dacă Kievul va continua să lanseze atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești, au raportat surse din rândul oficialilor europeni pentru Financial Times (FT). În special, reprezentanții Washingtonului au amenințat că vor opri funcționarea mecanismului PURL (Lista priorităților de sprijin pentru Ucraina), prin care țările europene achiziționează arme americane pentru armata ucraineană, precum și că vor refuza schimbul de informații de spionaj.

Potrivit surselor FT, astfel de amenințări au fost exprimate în cadrul unor convorbiri telefonice care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. „Ei sună la Kiev, sună pe toată lumea din Europa”, a menționat unul dintre interlocutorii FT. Printre cei care au fost contactați de americani, publicația îl menționează pe consilierul militar al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Pavel Palisa, care a comandat anterior Brigada 93 Mecanizată Remarcabilă. Cu toate acestea, Casa Albă a refuzat să confirme oficial apelurile telefonice și să comenteze informațiile despre amenințări.

Ieri, 11 octombrie, Trump a anunțat începutul unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. „Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați”, a scris șeful Casei Albe pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Zelenski, la rândul său, a declarat că este prima dată când aude despre o astfel de înțelegere. Cu toate acestea, mai târziu a raportat că a dat ordin Forțelor Armate ale Ucrainei să nu mai efectueze atacuri asupra infrastructurii energetice rusești.

Între timp, conform datelor obținute de Axios de la sursele sale, Rusia nu a fost de acord deocamdată cu armistițiul anunțat de Trump. „Rușii se gândesc la asta. În curând vom afla dacă sunt pregătiți”, a spus pentru publicație un interlocutor de la Casa Albă. Totodată, acesta a precizat că armistițiul presupune încetarea atacurilor doar asupra rafinăriilor de petrol ale fiecărei părți. Dacă părțile vor renunța la lovituri, acordul ar putea fi extins și asupra centralelor electrice și rețelelor energetice.

În același timp, un interlocutor al Axios din Ucraina a numit schema „rafinărie contra rafinărie” drept fiind inegală, deoarece Rusia dispune de o rețea extinsă de rafinării, în timp ce Ucraina are doar una singură, care nu funcționează la capacitate maximă. „Avem nevoie ca rușii să înceteze să ne mai atace sistemul energetic”, a subliniat oficialul ucrainean.

Trump încearcă să obțină oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești deoarece consideră că din cauza acestor lovituri cresc prețurile la carburanți în SUA. „Trump este foarte furios. I se pare că Zelenski ia sprijinul SUA ca pe un fapt de la sine înțeles”, a declarat o sursă din Casa Albă pentru Axios.