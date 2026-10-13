„Fiecare cursă comandată de un funcționar, un militar, un medic sau un profesor devine o informație stocată pe teritoriul unui stat ostil”. Atenționarea unei asociații, după ce aplicația Yandex Go pare să fi fost afectată de atacurile ucrainene din Rusia

„Fiecare cursă comandată de un funcționar, un militar, un medic sau un profesor devine o informație stocată pe teritoriul unui stat ostil”, susțin reprezentanții Asociației Patronale „Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje în Regim de Taxi” (ATAT), într-o scrisoare adresată președintei Maia Sandu. Mesajul organizației vine după ce atacurile ucrainene asupra a trei centre de date Yandex, în perioada 8-11 octombrie, ar fi făcut aplicațiile „Yandex Go” și „Yandex Pro”, utilizate în R. Moldova, să nu funcționeze, afișând „eroare pe server”.

Asociația a sesizat și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

Centrul are de mai mulți ani pe site-ul său, la rubrica „recomandări”, o atenționare pentru „utilizatorii aplicației Yandex Go”.

„CNPDCP a îndemnat subiecții de date să fie prudenți și să se informeze, în prealabil instalării aplicației Yandex Go pe dispozitivele mobile, asupra condițiilor stipulate în Politica de confidențialitate Yandex, deoarece, odată instalată această aplicație, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pe baza consimțământului subiectului de date cu caracter personal”, a scris instituția încă în 2023.

Conform ATAT, platforma de taxi „Yandex Go”, care ar deține circa 60% din piața comenzilor de taxi din țară, colectează traseele, ora și geolocația fiecărei călătorii, numele, telefoanele, adresele și datele bancare ale pasagerilor, precum și actele și rechizitele bancare ale șoferilor.

„Ca cetățeni și ca antreprenori care muncesc în fiecare zi pe străzile orașelor noastre, vedem cum datele a sute de mii de oameni – pasageri și șoferi – ajung, zi de zi, într-un stat care poartă un război de agresiune la granița noastră și care, tot mai des, încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova. În perioada 8–11 octombrie 2026, după scoaterea din funcțiune a centrelor de date ale Yandex din Sasovo, Kaluga și Vladimir, aplicațiile „Yandex Go” și „Yandex Pro” au încetat să funcționeze și în Republica Moldova, afișând mesajul „eroare pe server”, iar compania însăși a indicat drept cauză avarierea centrului de date din Vladimir. Perturbările continuă și la data prezentei (12 octombrie, n.r.). Acest fapt demonstrează că serverele și datele care deservesc cetățenii R. Moldova se află pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit legislației ruse, de la 1 septembrie 2023, Serviciul Federal de Securitate (FSB) are acces la distanță, non-stop, la bazele de date ale serviciilor de comandă a taxiului, fără hotărâre judecătorească și fără notificarea persoanelor vizate. Fiecare cursă comandată de un funcționar, un militar, un medic sau un profesor devine o informație stocată pe teritoriul unui stat ostil. Aceste date nu pot fi retrase, iar valoarea lor pentru adversar crește odată cu fiecare zi de tensiune. Lituania, Letonia, Georgia, Țările de Jos, Finlanda și Norvegia au luat deja măsuri împotriva transferului acestor date în Rusia. Considerăm că Republica Moldova, aflată în imediata apropiere a războiului, nu își mai poate permite să amâne o decizie”, se arată în adresare.

În seara zilei de luni, 12 octombrie, la mai multe ore de la ultimul atac asupra unui centru de date Yandex, fără a indica cauza, pagina de Facebook „Yandex Go Moldova” a transmis că „funcționarea Yandex Go în Moldova este în curs de restabilire, însă, din păcate, pot apărea în continuare unele erori”.

Kremlinul a declarat marți că guvernul rus discuta problemele cu care se confruntă compania rusă de tehnologie și inteligență artificială Yandex, după ce Ucraina a lovit trei dintre centrele sale de date.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că este prea devreme pentru a evalua dacă utilizatorii au suferit pierderi financiare din cauza întreruperilor provocate de atacuri.

Întrebat dacă guvernul are în vedere un mecanism de despăgubire a utilizatorilor, acesta a răspuns că Yandex „se confruntă în prezent cu dificultăți și, desigur, problema este discutată de guvern, dar compania ia măsuri urgente pentru a remedia consecințele atacului”.

„Compania este solidă și puternică”, a declarat Peskov reporterilor.

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova. Proiectul a fost votat abia în prima lectură.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.