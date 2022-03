Partea ucraineană confirmă: „Suntem în drum spre negocierile cu partea rusă”

Delegaţia ucraineană, care urmează să negocieze cu Rusia o posibilă soluţionare a conflictului dintre cele două ţări, este deja pe drum spre punctul de întâlnire de la frontiera polono-belarusă, a declarat Mihail Podoliak, consilier al preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe Twitter.

„În drum spre negocieri cu Federația Rusă. Deja în elicoptere…”, a scris oficialul pe rețeaua de socializare.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk